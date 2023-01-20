ISW: путін схиляється до підтримки опонентів пригожина в росії

09:51 20 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Інститут вивчення війни Президент росії володимир путін все частіше стає на бік противників спонсора ПВК "Вагнер" євгена пригожина , ймовірно, намагаючись послабити його вплив в росії.Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)



"18 січня 2023 року путін вперше з початку березня 2022-го зустрівся з губернатором Санкт-Петербурга олександром бєгловим, одним з явних ворогів пригожина, щоб обговорити роль Санкт-Петербурга у військових діях росії", - йдеться в повідомленні.



Як зазначається, під час зустрічі бєглов заявив, що його адміністрація сформувала три добровольчі батальйони, які підтримують вторгнення росії до України у складі Західного військового округу росії. При цьому в ISW нагадали, що пригожин розгорнув інтенсивну кампанію щодо звернення до чиновників державної думи росії з проханням усунути бєглова з посади і навіть закликав генеральну прокуратуру росії провести розслідування проти чиновника щодо державної зради, оскільки той нібито не надав належної підтримки військовим зусиллям росії.



"Пов'язані з пригожиним ЗМІ влітку 2022 року також публікували викриття бєглова, стверджуючи, що бєглов навмисне перешкоджав рекламним кампаніям по набору в три місцеві добровольчі батальйони. Пригожин також заявив, що допомагав бєглову в кампанії за посаду губернатора, стверджуючи, що бєглов і вніс кілька пропозицій щодо покращення його управління", - повідомляють аналітики.



Як зазначає ISW, демонстративна зустріч путіна з бєгловим та їхнє конкретне обговорення внеску губернатора у військові дії прямо кидають виклик спробам пригожина затвердити свою владу над бєгловим та Санкт-Петербургом.



"Путін також нещодавно повторно призначив генерал-полковника олександра лапіна, колишнього командувача Центральним військовим округом (ЦВО), начальника штабу сухопутних військ росії, незважаючи на те, що лапін зазнав серйозної критики з боку фракції силовиків, видним членом якої є пригожин", - зазначається. у публікації.



Крім того, путін подвоїв офіційну риторику про те, що тільки російські сили брали участь у захопленні Соледара на Донеччині, відкидаючи заяви пригожина про те, що сили Вагнера здобули тактичну перемогу.



"Путін, ймовірно, намагається знизити популярність пригожина на користь професійних російських військових та російських чиновників", - наголошують в ISW.



Проте пригожин продовжує використовувати заяви про тактичний успіх ПВК "Вагнер" для посилення своєї позиції, що, ймовірно, посилює конфлікт із міністерством оборони росії за вплив у російському інформаційному просторі, вважають аналітики. Зокрема, 19 січня він заявив, що сили ПВК захопили Клищіївку Донецької області, зазначивши, що "вагнерівці" несуть виняткову відповідальність за тактичний наступ на південь від Бахмута.