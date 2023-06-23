Rheinmetall поставить Україні 20 БМП Marder та мобільні медстанції

14:50 23 червня Київ, Україна

Німецький промисловий концерн Rheinmetall поставить Україні дві сучасні мобільні медичні польові операційні станції та ще 20 бойових машин піхоти Marder.

Концерн планує цього літа поставити в Україну ще 20 бойових машин піхоти Marder. Компанія підтвердила відповідний графік виконання отриманого у травні від уряду ФРН замовлення. Відповідну заяву розміщено на сайті концерну.

"На замовлення німецького уряду компанія Rheinmetall знову постачає Україні бойові машини піхоти Marder. Сума замовлення, отриманого у травні 2023 р., становить двозначну цифру в діапазоні мільйонів євро. Marder мають бути доставлені влітку цього року", – йдеться у повідомленні.

Раніше ФРН вже передала Україні 40 Marder: 20 від Rheinmetall та 20 зі складів своїх Збройних сил (Бундесверу).

У концерні також повідомили, що Rheinmetall на додаток до замовлених на сьогодні "Мардерів" може надати ще 60 машин.

"Робота над цим вже ведеться на заводах Rheinmetall у Касселі та Унтерлюсі. Щомісяця можна буде постачати до десяти бойових машин піхоти", - йдеться у повідомленні.

За програмою німецького уряду Ringtausch Греція також отримає 40 БМП Marder. Вони також будуть відправлені цього літа, додали у концерні.

Крім того, Rheinmetall поставить Україні дві сучасні мобільні медичні польові операційні станції.

"Концерн отримав чергове замовлення від Міністерства оборони України на постачання сучасних мобільних медичних засобів для польових операцій. Rheinmetall поставить в Україну дві системи передової хірургічної групи (FST). Ці дві системи були придбані в рамках ініціативи уряду Німеччини Enable & Enhance", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальна вартість контракту становить близько 8 мільйонів євро, а станції буде доставлено до України наприкінці цього року та на початку наступного.



Захищена система FST складається з трьох комплектів транспортних засобів, до кожного з яких входить вантажівка, причіп та шість контейнерів, які залишаються встановленими на вантажівці та причепі навіть під час роботи.



У розгорнутому стані контейнери, що з'єднуються і розширюються, містять зону прийому і сортування, рентгенівський кабінет, передопераційний і операційний блоки, а також блок інтенсивної терапії. Вони мають генератор і резервуар для води. Резервуар подачі дозволяє готовій системі працювати автономно протягом щонайменше 48 годин.

"Також система оснащена найсучаснішою медичною технологією: основні компоненти, такі як високоефективний рентгенівський пристрій, надходять від Siemens Healthineers, стратегічного партнера Rheinmetall", - йдеться у повідомленні.

FST призначені для хірургічних операцій. Вони дозволяють дуже швидко проводити рятувальні процедури для тяжко поранених солдатів поблизу передової.



У Rheinmetall нагадали, що наприкінці 2022 року отримали замовлення на постачання в Україну мобільної лікарні Role 2 під ключ.