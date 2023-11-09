Rheinmetall поставить Україні 100 тисяч мінометних снарядів

16:59 08 листопада Київ, Україна

Оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм для України.

Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.



Контракт у розмірі "сотень мільйонів євро" передбачає постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120-мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів євро для Збройних сил України.



Постачання почнеться найближчим часом і продовжуватиметься протягом наступних двох років. Відповідно, середній обсяг постачання може становити не більше 4000 снарядів на місяць.



У Rheinmetall також зазначили, що завдяки поглинанню іспанського виробника боєприпасів Expal концерн суттєво посилив свої потужності у цій сфері виробництва боєприпасів цього калібру, зокрема уламкових, димових та запальних мін.