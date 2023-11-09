Rheinmetall поставить Україні 100 тисяч мінометних снарядів

16:59 08 листопада Київ, Україна

Оборонний концерн Rheinmetall отримав від уряду Німеччини замовлення на виробництво близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120 мм для України.
 
Про це повідомляє пресслужба Rheinmetall.

Контракт у розмірі "сотень мільйонів євро" передбачає постачання близько 100 тисяч артилерійських мін калібру 120-мм. Угода є частиною пакета військової допомоги на суму 400 мільйонів євро для Збройних сил України.

Постачання почнеться найближчим часом і продовжуватиметься протягом наступних двох років. Відповідно, середній обсяг постачання може становити не більше 4000 снарядів на місяць.

У Rheinmetall також зазначили, що завдяки поглинанню іспанського виробника боєприпасів Expal концерн суттєво посилив свої потужності у цій сфері виробництва боєприпасів цього калібру, зокрема уламкових, димових та запальних мін.
"Завдяки збільшеній дальності, підвищеній точності та оптимальній бойовій ефективності, мінометні боєприпаси Rheinmetall можуть забезпечити сприятливі результати навіть під час операцій у складній місцевості та в міських умовах", - йдеться у повідомленні.