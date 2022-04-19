Google показав на картах секретні об'єкти у росії. Фото

13:02 19 квітня Київ, Україна

Російські стратегічні та військові об'єкти стали доступними для перегляду в Google Maps, повідомляє Defence Express.

Зображення чіткі та максимально деталізовані, з роздільною здатністю приблизно 0,5 метра на піксель.



На картах можна докладно розглянути російські військові полігони, авіабази, командні пункти, бойові кораблі та техніку. Видання опублікувало кілька таких знімків, на яких зображені авіаносець «Адмірал Кузнєцов», атомний військовий крейсер «Петро Великий», база зберігання ядерних боєприпасів під Мурманськом, новітній винищувач Су-57 у льотно-випробувальному центрі міноборони, авіабаза в Курській області, полігон Ньонокса під Сєвєродвінськом, пускова позиція міжконтинентальної балістичної ракети, бази «Іскандерів», підводних човнів та рухомих комплексів «Тополя».







На момент написання новини в Google ніяк не прокоментували інформацію, що з'явилася. Секретні об'єкти інших країн на картах залишаються прихованими.



Нагадаємо, 7 квітня роскомнагляд запровадив обмеження проти Google LLC, який володіє YouTube. Компанії заборонено рекламувати себе і свої послуги в росії, а пошукові системи інформуватимуть користувачів про те, що організація порушує російські закони. Приводом стала відмова адміністрації YouTube розблокувати облікові записи прокремлівських каналів.