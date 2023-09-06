Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna NG

Німецький концерн Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna New Generation, які можуть виявляти, класифікувати та розпізнавати об'єкти в режимі реального часу.
Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну.
Сума контракту не повідомляється, але йдеться про "невелику двозначну суму мільйонів євро".
Luna NG від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, що перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Крім використання системи розвідки вони також можуть забезпечувати мережу LTE (4G), перехоплювати або глушити зв'язок.
Як відзначають в Rheinmetall, дрон може перебувати в повітрі 12 годин і має дальність передачі більше 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч квадратних кілометрів.
Rheinmetall зазначає, що БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця з канатної катапульти, а посадка здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS у мережі або на парашуті.
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