Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna NG

14:35 15 серпня Київ, Україна

Німецький концерн Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna New Generation, які можуть виявляти, класифікувати та розпізнавати об'єкти в режимі реального часу.

Про це йдеться у повідомленні на сайті концерну.
"Компанія Rheinmetall досягла ще однієї віхи зі своїм розвідувальним дроном LUNA NG. Авіаційний розвідувальний комплекс Luna NG незабаром почне працювати в Україні. Система має бути готовою для доставки протягом 2023 року", - заявили в компанії.
Сума контракту не повідомляється, але йдеться про "невелику двозначну суму мільйонів євро".

Luna NG від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, що перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Крім використання системи розвідки вони також можуть забезпечувати мережу LTE (4G), перехоплювати або глушити зв'язок.

Як відзначають в Rheinmetall, дрон може перебувати в повітрі 12 годин і має дальність передачі більше 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч квадратних кілометрів.

Rheinmetall зазначає, що БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця з канатної катапульти, а посадка здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS у мережі або на парашуті.