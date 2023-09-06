Rheinmetall підтвердив передачу Україні безпілотників Luna NG

"Компанія Rheinmetall досягла ще однієї віхи зі своїм розвідувальним дроном LUNA NG. Авіаційний розвідувальний комплекс Luna NG незабаром почне працювати в Україні. Система має бути готовою для доставки протягом 2023 року", - заявили в компанії.



Luna NG від Rheinmetall – це абсолютно нова система дронів, що перевершує попередню модель за всіма важливими характеристиками. Крім використання системи розвідки вони також можуть забезпечувати мережу LTE (4G), перехоплювати або глушити зв'язок.



Як відзначають в Rheinmetall, дрон може перебувати в повітрі 12 годин і має дальність передачі більше 100 км. Безпілотник забезпечує просторове покриття понад 30 тисяч квадратних кілометрів.



Rheinmetall зазначає, що БПЛА можна запустити практично з будь-якого місця з канатної катапульти, а посадка здійснюється автономно за допомогою диференціального GPS у мережі або на парашуті.