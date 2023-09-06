CNN опублікувало відео атаки морського дрона на Кримський міст

14:31 16 серпня Київ, Україна

Українські спецслужби надали CNN відео атаки експериментального морського безпілотника на Кримський міст. СБУ також оприлюднила нові подробиці операції, наголосивши, що плануються нові подібні атаки.

Про це йдеться у матеріалі CNN.





Атака 17 липня стала другою спробою пошкодити міст. Вона спричинила пошкодження дорожніх смуг переправи. Зокрема, керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що використаний безпілотник називається "Морський малюк" (Sea Baby), раніше презентований СБУ. Це українська розробка, над якою почали працювати одразу після повномасштабного вторгнення росії в Україну.Атака 17 липня стала другою спробою пошкодити міст. Вона спричинила пошкодження дорожніх смуг переправи.

"За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно уразили Кримський міст, великий десантний корабель "Оленегірський Гірник" та танкер SIG", - сказав голова Служби безпеки України Василь Малюк.

На відео видно екран пілота за кілька хвилин до того, як український морський дрон доставив близько 850 кг вибухівки до бетонної опори мосту. СБУ надала CNN також два ролики з камер спостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар по залізничній ділянці з протилежного напрямку.

"Ми працюємо над іншими операціями, зокрема в акваторії Чорного моря. Обіцяю, буде цікаво, особливо для наших ворогів", – сказав Малюк CNN.

Глава СБУ взяв на себе відповідальність і за першу атаку на Кримський міст 8 жовтня, проте не повідомив про подробиці операції.