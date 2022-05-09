Lenta.ru опублікувала матеріали про військові злочини путіна в Україні

14:47 09 травня Київ, Україна

На сайті видання Lenta.ru з 7:00 до 9:00 за московським часом вийшли антивоєнні тексти з критикою путіна та закликами зупинити війну в Україні.



Встигли вийти матеріали із заголовками «Російська влада заборонила журналістам говорити про негатив», «Рекордні витрати на армію не допомогли росії перемогти Україну», «володимир путін збрехав про плани росії в Україні», «путін перетворив державу на головного грабіжника росіян», «Російська армія виявилася армією злодіїв та мародерів» та інші.



Статті вже "зачищені", але їхню частину можна знайти у вебархіві. Відповідальність за публікацію матеріалів взяли на себе керівник відділів «Економіка» та «Середовище проживання» Єгор Поляков та редакторка цих відділів Олександра Мірошникова. Таким чином, йдеться не про злом сайту, а про ініціативу самих співробітників видання.



«Дисклеймер: цей матеріал не погоджений з керівництвом, а за його публікацію Адміністрація президента роздасть виданню зірочок, тобто терміново роби скрін, поки не видалили», — зазначено на початку кожного матеріалу.



Журналіст Lenta.ru Єгор Поляков, який разом з іншою журналісткою видання — Олександрою Мірошниковою — опублікував на головній сторінці сайту антивоєнний матеріал про «диктатора путіна, який веде росію в прірву», заявив, що головним мотивом їхнього вчинку стало сумління. При цьому Єгор зазначив, що вони з Олександрою не знаходяться в росії.



"Що це було? Ну це рівно те, як це і виглядає. Це ніякий не «злом хакерів», це моє та Саші усвідомлене рішення, яке було прийнято відносно давно, але реалізувати його швидко не виходило, поки не говоритиму, з яких причин.



Головний мотив – совість. Я розумію, що російський медіапростір вже давно поділений на сегменти «рукостиснення» і «Лента» туди не входить, але особисто я знаю багато хороших і гідних людей, які працюють у нерукостислих ЗМІ, тому закликаю потенційних критиків у професійному і не тільки середовищі не забувати про гуманізм і не вішати ярлики одразу на всіх. Я вважаю, що всім противникам війни сьогодні необхідно об'єднатися, незважаючи на їхні погляди.



Щодо матеріалів, то тут все просто. Після масових блокувань у країні майже не залишилося медіа, які можна подивитися без ВПН чи думскроллінгу у телеграмі. У нас гігантська аудиторія, до чого я навіть доклав багато зусиль, тому ми з Сашею вирішили, що такий перфоманс буде єдино вірним. Ми відібрали близько 40–45 ключових кейсів/новин, які російські ЗМІ почали замовчувати після початку війни, розписали їх максимально докладно і намагалися не впадати в «пропаганду навпаки».



Меседж ключовий, звичайно, ми заклали в текст, який вийшов скоріше як колонка (що особисто мене дуже дратує), але водночас із зрозумілими фактами та аргументами. Підписи наші, зі мною вже поговорили, вважаю, що можна говорити про те, що ми у «Ленті» більше не працюємо», - заявили журналісти.