"Один із найбільших стратегічних провалів": Британська розвідка оцінила наслідки атак на аеродроми росії

10:53 06 грудня Київ, Україна





Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.



Як нагадують у міністерстві, 5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили Російське військове командування сприйматиме атаки на військові аеродроми в Саратовській та Рязанській областях росії як один із наймасштабніших провалів з початку вторгнення в Україну.Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.Як нагадують у міністерстві, 5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області росії та на аеродромі Дягілєво поблизу Рязані, на південний схід від москви . Повідомляється, що в Енгельсі було пошкоджено два важкі бомбардувальники Ту-95 (за класифікацією НАТО — BEAR), а в Дягілєво під час вибуху паливного бака загинули троє людей.

"Причини вибухів не підтверджені. Однак, якщо росія оцінить ці інциденти як навмисні атаки, вона, ймовірно, вважатиме їх одними з найбільш стратегічно значущих провалів захисту сил з моменту її вторгнення в Україну», — йдеться у повідомленні.

У британській розвідці звертають увагу на те, що місця інцидентів розташовані набагато глибше в росії, ніж ті, де раніше сталися подібні вибухи: зокрема, Енгельс знаходиться на відстані понад 600 кілометрів від території, яку контролює Україна. При цьому там розташована основна оперативна база російської авіації дальньої дії на заході росії (LRA), де базується понад 30 важких бомбардувальників.

"Ці літаки сприяють ядерному стримуванню росії, а також часто використовувалися для запуску звичайних крилатих ракет по Україні. LRA, ймовірно, відповість тимчасовим переміщенням бомбардувальників на аеродроми розведення", - наголошується у повідомленні.

При цьому Міноборони королівства вважає, що російське командування, ймовірно, намагатиметься виявити і покарати російських офіцерів, які будуть визначені відповідальними за допущення інциденту.