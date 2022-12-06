"Один із найбільших стратегічних провалів": Британська розвідка оцінила наслідки атак на аеродроми росії

Російське військове командування сприйматиме атаки на військові аеродроми в Саратовській та Рязанській областях росії як один із наймасштабніших провалів з початку вторгнення в Україну.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як нагадують у міністерстві, 5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області росії та на аеродромі Дягілєво поблизу Рязані, на південний схід від москви. Повідомляється, що в Енгельсі було пошкоджено два важкі бомбардувальники Ту-95 (за класифікацією НАТО — BEAR), а в Дягілєво під час вибуху паливного бака загинули троє людей.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
Як нагадують у міністерстві, 5 грудня 2022 року численні відкриті джерела повідомили про вибухи на авіабазі Енгельс у Саратовській області росії та на аеродромі Дягілєво поблизу Рязані, на південний схід від москви. Повідомляється, що в Енгельсі було пошкоджено два важкі бомбардувальники Ту-95 (за класифікацією НАТО — BEAR), а в Дягілєво під час вибуху паливного бака загинули троє людей.
У британській розвідці звертають увагу на те, що місця інцидентів розташовані набагато глибше в росії, ніж ті, де раніше сталися подібні вибухи: зокрема, Енгельс знаходиться на відстані понад 600 кілометрів від території, яку контролює Україна. При цьому там розташована основна оперативна база російської авіації дальньої дії на заході росії (LRA), де базується понад 30 важких бомбардувальників.
При цьому Міноборони королівства вважає, що російське командування, ймовірно, намагатиметься виявити і покарати російських офіцерів, які будуть визначені відповідальними за допущення інциденту.
Раніше повідомлялося, що вранці 6 грудня росія заявила про атаку на аеродром у Курській області.
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