Maxar оприлюднила супутникові знімки скупчення військ РФ біля кордону України

На тлі побоювань можливого нового російського вторгнення, українські офіційні особи заявляють про більш ніж 90 000 російських військовослужбовців, розміщених уздовж кордону України та в окупованому Росією у 2014 році Криму.

Що відомо про накопичення російських військових біля кордону з Україною?

За даними ГУР Міноборони України, Росія накопичує війська на певному віддаленні від кордону України. Розвідка також припускає, що Путін може вдатися до вторгнення на південь та схід України на початку 2022 року. The Washington Post зазначає, що Кремль вдається до таких маневрів біля кордону, вимагаючи від США гарантії, що Україна не вступить до НАТО, а Альянс утримається від певних військових дій в Україні та навколо неї.



Інформацію української розвідки підтвердили й американські колеги. Розвіддані США, як писав Bloomberg, справді свідчать про те, що Росія, ймовірно, готується до потенційного вторгнення в Україну – зокрема, з боку Білорусі та окупованого Криму. У той самий час американці до кінця не впевнені в можливості нападу і серйозності намірів Володимира Путіна – остаточне рішення щодо інтервенції Кремль, ймовірно, ще не прийняв.



За оцінками України, Росія зосередила близько 115 тис. російських солдатів на кордоні, включаючи окуповані території Донбасу та Криму. The Washington Post, посилаючись на офіційні особи США та документи американської розвідки, припускає, що Кремль може задіяти для нападу до 175 тис. військових.