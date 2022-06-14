"Нова пошта" продовжить співпрацю з AliExpress

13:42 14 червня Київ, Україна

Українська компанія "Нова пошта Глобал" відновлює з 15 червня доставку товарів із китайського онлайн-магазину AliExpress до клієнтів з України.



Про це йдеться у пресрелізі Нової пошти.



До початку війни AliExpress очолював перелік найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress.

"Користувачі знову можуть замовляти доставку товарів з AliExpress відразу на сайті до відділення або поштомата Нової пошти. Для цього потрібно лише вказати опцію AliExpress Standard Shipping і на карті вибрати найближче працююче відділення/поштомат", – заявив СЕО Нової пошти Глобал Юрій Беневітський.



З 12 травня "Нова пошта Глобал" відновила доставку замовлень з iHerb – найпопулярнішого американського онлайн-магазину косметики та парфумерії.



За місяць роботи українці замовили 40 тисяч посилок з вітамінами та БАДами. Середній чек посилки з iHerb виріс до 87 доларів, а середня вага не змінилася, як і до війни – 2,3 кг. Наразі найчастіше замовляють кияни 25-34 років, також активно роблять покупки мешканці Рівненської, Хмельницької, Тернопільської та Волинської областей.