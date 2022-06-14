"Нова пошта" продовжить співпрацю з AliExpress

Українська компанія "Нова пошта Глобал" відновлює з 15 червня доставку товарів із китайського онлайн-магазину AliExpress до клієнтів з України.
Про це йдеться у пресрелізі Нової пошти.
До початку війни AliExpress очолював перелік найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress.
Про це йдеться у пресрелізі Нової пошти.
До початку війни AliExpress очолював перелік найулюбленіших зарубіжних інтернет-магазинів українців. У середньому за день клієнти "Нової пошти" замовляли близько 2,6 тонни товарів з AliExpress.
З 12 травня "Нова пошта Глобал" відновила доставку замовлень з iHerb – найпопулярнішого американського онлайн-магазину косметики та парфумерії.
За місяць роботи українці замовили 40 тисяч посилок з вітамінами та БАДами. Середній чек посилки з iHerb виріс до 87 доларів, а середня вага не змінилася, як і до війни – 2,3 кг. Наразі найчастіше замовляють кияни 25-34 років, також активно роблять покупки мешканці Рівненської, Хмельницької, Тернопільської та Волинської областей.
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