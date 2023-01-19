"Наступ" росії в Запорізькій області схожий на "самогубство" - ЗСУ

17:55 19 січня Київ, Україна

Спроби наступальних дій окупаційних військ росії у Запорізькій області нагадують "самогубство". Про це 19 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Давно анонсований російськими пропагандистами "наступ" 58-ї армії ворога на Запорізькому напрямку лише зменшує кількість його особового складу та техніки. Низька підготовка та взаємодія між підрозділами супротивника скоріше нагадує самогубство, ніж наступальні дії", - зазначили українські військові.



За їхніми словами, складається враження, що керівництво росії готує особовий склад і техніку на роль "мішеней" для ЗСУ.



Генштаб опублікував відео атаки загарбників на позиції Сил оборони в Запорізькій області, в результаті якої було знищено три російські танки, а також вбито і поранено близько 30 окупантів.