FATF позбавила рф членства, але в "чорний список" поки не внесла

12:34 29 жовтня Київ, Україна

За те, що дії москви неприпустимо суперечать принципам зміцнення безпеки, надійності та цілісності світової фінансової системи, у лютому цього року було припинено членство росії у Міжурядовій комісії з фінансового моніторингу (Financial Action Task Force – FATF).

Цього тижня Україна знову закликала FATF внести росію до чорного списку через фінансування ПВК Вагнер, а також посилення співпраці москви та торгівлю зброєю з країнами, які перебувають під санкціями ООН та внесені до чорного списку FATF – Іран та Північна Корея.

Але на пленарному засіданні FATF, що відбулося в Парижі 26-27 жовтня, члени комісії відмовилася внести росію до "сірого" чи "чорного" списку, що б ще більше ізолювало економіку країни-агресора.

"Зупинення членства російської федерації залишається в силі. Після заяв, опублікованих з березня 2022 року, FATF знову наголошує, що всі юрисдикції мають бути пильними щодо поточних та нових ризиків обходу заходів, вжитих проти російської федерації з метою захисту міжнародної фінансової системи", – йдеться у повідомленні.

На цьому ж пленарному засіданні FATF додала Болгарію до списку юрисдикцій, що підлягають посиленому моніторингу, або так званому сірому списку. У той самий час з нього виключили Албанію, Кайманові острови, Йорданію та Панаму.

Крім цього, FATF надала повноцінне членство Індонезії.