WSJ: Кремль перейшов до "Плану Б" - утриманню позицій

15:51 21 березня Київ, Україна

Після того, як російським силам не вдалося добитися швидкої перемоги над Україною, високопосадовці США бачать ознаки того, що Кремль переходить до нової стратегії для захисту ключових територіальних цілей, одночасно шукаючи важелі, щоб змусити український уряд погодитися на нейтралітет між Росією та Заходом.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на високопоставлені джерела в адміністрації США.



Росії не вдалося за кілька днів захопити Україну і замінити уряд проросійським режимом.

"Судячи з наявних даних, виснажливі бої, що тривали більше трьох тижнів, в ході яких Україна чинила запеклий опір російським силам, спонукали Путіна скоригувати свою тактику", - заявив високопоставлений представник США.

Нова оцінка намірів Путіна, яку поділяють високопосадовці в адміністрації Байдена, полягає в тому, щоб змусити Київ прийняти претензії Росії на південні та східні території України. Захопивши Крим та регіон Донбасу у 2014 році, Росія прагне забезпечити «сухопутний міст» між західною частиною Росії та Кримським півостровом, а також розширити російський контроль над Донбасом.

Путін також продовжить свій військовий тиск, включаючи обстріл українських міст, розраховуючи, що це змусить Зеленського відмовитися від своїх надій на приєднання до Заходу і погодитися на нейтральний статус та інші вимоги Росії.



Якщо вимоги Путіна щодо території та нейтралітету будуть відхилені, він, як очікується, спробує утримати всі території, які зайняли його війська, і продовжувати битися, заявили офіційні особи США.

"Виходячи з наших військових оцінок, схоже, що він повертається до тактики облоги", - сказав інший офіційний представник США.

Оцінка «Плану Б» Путіна, як назвав його один чиновник, супроводжується низкою важливих застережень. Офіційні особи США зазначають, що Путін може розширити свої військові цілі, якщо його збройні сили стануть успішнішими проти сил України. Статус столиці залишається відкритим питанням, і, враховуючи сильний опір України, незрозуміло, чи російські військові зможуть зібрати достатньо військ, щоб щільно оточити Київ і взяти українську столицю, кажуть деякі офіційні особи США.



Інтерпретація стратегії Путіна не є результатом офіційної оцінки розвідувального співтовариства, а є точкою зору деяких офіційних осіб США, які мають доступ до секретної інформації, які не кажуть, що ця стратегія спрацює. Деякі аналітики відзначають складність оцінки цілей та завдань Путіна та застерігають від надмірного вивчення подій на полі бою.

"Його мета зовсім не змінилася", - сказав Деніел Фрід, колишній високопосадовець Держдепартаменту, який обіймав посаду посла США в Польщі. «Що змінилося, то це його тактика. Швидке обезголовлення українського уряду не спрацювало, тепер Путін просто хоче покарати Україну. Це сталінський стиль».