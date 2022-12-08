"Кадировці" поїхали із ЗАЕС перед візитом МАГАТЕ - ЦНС

Перед запланованим візитом МАГАТЕ "кадировці" залишили територію Запорізької атомної електростанції.
Про це 8 грудня повідомив Центр національного спротиву.
Про це 8 грудня повідомив Центр національного спротиву.
Також, за даними Центру, на станцію прибув один із головних пропагандистів кремля Володимир Соловйов, якому поставлено завдання показати "потрібну картинку" - можливий "відступ" росіян зі станції.
Зазначається, що під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ росіяни навмисно обстрілювали сусідні станції.. У зв'язку із цим ЦНС закликає місцевих жителів залишити місто до моменту його звільнення.
Зазначається, що під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ росіяни навмисно обстрілювали сусідні станції.. У зв'язку із цим ЦНС закликає місцевих жителів залишити місто до моменту його звільнення.
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