"Кадировці" поїхали із ЗАЕС перед візитом МАГАТЕ - ЦНС

17:15 08 грудня Київ, Україна

Перед запланованим візитом МАГАТЕ "кадировці" залишили територію Запорізької атомної електростанції.



Про це 8 грудня повідомив Центр національного спротиву.

"Росіяни в черговий раз хочуть влаштувати імпровізоване шоу перед комісією, тому вже зараз вивезли найодіозніших її "захисників". Саме захистом захопленої станції в Енергодарі росіяни пояснюють присутність своїх військ та важкої техніки", - наголосили в ЦНС.

Також, за даними Центру, на станцію прибув один із головних пропагандистів кремля Володимир Соловйов, якому поставлено завдання показати "потрібну картинку" - можливий "відступ" росіян зі станції.



Зазначається, що під час попередніх візитів інспекторів МАГАТЕ росіяни навмисно обстрілювали сусідні станції.. У зв'язку із цим ЦНС закликає місцевих жителів залишити місто до моменту його звільнення.