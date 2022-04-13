BBC має докази використання на вокзалі Краматорська касетних бомб

11:40 13 квітня Київ, Україна

BBC має докази того, що для удару по залізничному вокзалу в Краматорську використовувалися касетні боєприпаси.



Раніше про це говорив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



Що це за докази?



Це свідчення кореспондентів, котрі відвідали вокзал після удару. Виявлені ними сліди збігаються із слідами застосування касетних боєприпасів.



У ході удару по вокзалу загинуло 57 людей. Касетні боєприпаси, вибухаючи, розкидають дрібніші бойові елементи, які самостійно вибухають пізніше (іноді значно пізніше). Касетні боєприпаси призначені насамперед для знищення не будов чи бронетехніки, а живої сили чи легких конструкцій. Від них часто страждають мирні жителі, саме тому багато країн, але не росія та Україна, підписали конвенцію про їхню заборону.



На місці удару знайдено залишки ракети "Точка-У", яка може оснащуватися касетною боєголовкою.



За словами експертів, невеликі отвори, якими було поцятковано все на місці вибуху, характерні саме для касетних боєприпасів. "Позначки схожі на ті, які залишає, наприклад, суббоєприпас від 9N24 - радянського боєприпасу, який може нести ракета "Точка", - говорить експерт британського дослідницького центру Rusi (Royal United Services Institute) Сідхартх Каушал.