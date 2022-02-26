Mastercard та Visa заявили про припинення обслуговування російських карт

18:52 26 лютий Київ, Україна

Платіжна система Mastercard заявила, що більше не обслуговуватиме російські банки, які підпали під санкції у зв'язку із вторгненням РФ в Україну.

Зазначається, що випущені російськими фінансовими установами картки Visa та Mastercard заблокують. Вони перестануть працювати за межами Російської Федерації із 26 лютого.

Операції щодо них усередині Росії продовжують проходити, а ось громадянам РФ, які перебувають за кордоном, доведеться важко.

Довідково! Захід продовжує розглядати питання про відключення системи SWIFT. в Російської Федерації