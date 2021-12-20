Facebook і Twitter недоступні для прихильників президента Бразилії Болсонару

За повідомленням агентства Reuters, Верховний суд Бразилії виніс рішення про видалення в мережах Facebook і Twitter всіх сайтів, що належать тим, хто підтримує президента країни Жаіра Болсонару.

В тому числі, за рішенням суду будуть видалені 16 акаунтів в Facebook і 12 в Twitter, щоб уникнути можливості поширення дезінформації прихильниками Болсонару, поки триває слідство. Таку постанову суду має завадити використанню облікових записів "як засобів здійснення можливого злочинної поведінки".

Агентство пише, що серед власників віддалених акаунтів - Роберто Джефферсон, екс-конгресмен і президент консервативної партії PTB, а також бізнесмени Лучано Ханг, Едгар Корона і Оскар Фахурі і активістка Сара Джіроміні, широко відома як Сара Вінтер.

Facebook заявляє, що "поважають судову систему і виконують діючі законні приписи". А в Twitter кажуть: "Twitter діяв строго у відповідності з правовими нормами, пов'язаними з розслідуванням Верховного суду".

У свою чергу в партії PTB заявили, що рішення суду перешкоджає Роберто Джефферсону реалізувати його "право на свободу слова і думок в соціальних мережах". Активістка Вінтер заявила, що буде скаржитися в "міжнародні правозахисні організації за серйозне порушення свободи слова".

Нагадаємо, що раніше у президента Бразилії підтвердився коронавірус. Раніше Болсонару зробив магнітно-резонансну томографію, яка не виявила у нього проблем з легенями.

Також повідомлялося, що журналісти подають в суд на президента Бразилії через ризик заразитися COVID. Глава держави оголосив про свій позитивний тесті на коронавірус при особистому спілкуванні з журналістами, піддавши їх загрозу зараження.