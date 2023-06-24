"Тендітна диктатура Путіна впала", - коментар Буданова про бунт Пригожина

08:52 24 червня Київ, Україна

Після того, як війська вагнерівців захопили Ростов, глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов дав коментар подіям у своєму Telegram-каналі. "Тендітна диктатура Путіна впала", - так охарактеризував він конфлікт між главою ПВК Вагнер Євгеном Пригожиним і Міноборони Росії, що став небезпечним для Кремля.

"Рашисти почали гризти один одного за владу та гроші. Пригожин погрожує "йти походом" на Москву. Шойгу, за його словами, втік із Ростова, щоб не стати жертвою в розправі", - написав Буданов.

Він також вважає, що конфлікт Пригожина та Шойгу допоможе українським військовим швидше звільнити Україну та інші території.

"А тепер слово за нашими підготовленими штурмовими бригадами, які на плечах загарбників звільнять Україну і ті території, які захочуть бути у складі могутньої, непереможної та славетної нашої країни", - заявив голова ГУР.

Буданов додав, що стійкість та мужність української нації, незважаючи на недостатню допомогу західних партнерів, допомогла пережити найскладніші дні російської агресії.

Нагадаємо, сьогодні ввечері в Telegram-каналах з'явилися заяви Пригожина зі звинуваченнями на адресу Міноборони Росії в ракетному ударі по таборах ПВК Вагнер.. Після цього Пригожин заявив, що знімає свої сили з фронту та веде їх розбиратися з керівництвом Міноборони Росії.

У Кремлі заявили, що путін в курсі ситуації вживаються всіх необхідних заходів.