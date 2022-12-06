"Фінансовий Рамштайн" пройде на початку 2023 року

16:19 06 грудня Київ, Україна

У першому кварталі 2023 очікується проведення "фінансового Рамштайну".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у вівторок, 6 грудня.

"Якщо ви очікуєте, що це буде формалізовано у круглий стіл, то так - буде. Високий політичний рівень передбачається. Сподіваюся, що ми бачитимемо його вже протягом першого кварталу наступного року. Всі ті робочі групи, які сьогодні працюють на робочому рівні, безумовно, не рідше разу на квартал презентуватимуть політичні досягнення та політичні домовленості "фінансового Рамштайну"", - розповів глава уряду.

Він зазначив, що робота з проведення "фінансового Рамштайну" нині активно ведеться на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7.



За його словами, наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглянуть питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.