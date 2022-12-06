"Фінансовий Рамштайн" пройде на початку 2023 року

У першому кварталі 2023 очікується проведення "фінансового Рамштайну".
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на спільному брифінгу із прем'єр-міністром Молдови Наталією Гаврилицею у вівторок, 6 грудня.
Він зазначив, що робота з проведення "фінансового Рамштайну" нині активно ведеться на рівні Єврокомісії та на рівні фінансових організацій та G7.
За його словами, наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглянуть питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.
За його словами, наступного тижня у Франції відбудеться чергова міжнародна конференція, де розглянуть питання енергетичної, фінансової, військової та ядерної безпеки.
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