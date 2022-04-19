Якщо Росія буде використовувати ресурси ПП-2 проти України, щодо РФ будуть застосовані заходи - Bloomberg

20:17 20 липня Київ, Україна

Договір між США і Німеччиною щодо російського газопроводу Північний потік-2 містить в собі пункти, відповідно до яких щодо Росії можуть бути застосовані санкційні заходи, якщо РФ спробує використовувати свій газопровід проти України.

Про це пише Bloomberg.



Відповідно до чорнової версії документа, Німеччина прийме невизначені заходи проти Росії, якщо країна спробує використовувати газ як зброю або вчинить акт агресії проти України. Угода передбачає, що ФРН може ввести санкції сама, а також одночасно з цим наполягати на прийнятті аналогічних заходів на європейському рівні, аж до обмеження експорту енергоресурсів з Росії.



Високопоставлений американський чиновник пояснив Bloomberg, що формулювання, прописане в угоді, є навмисно невизначеним - адміністрація США не хотіла давати Росії «дорожню карту» своїх дій на будь-яку зловмисну поведінку Кремля. Чиновник не виключив, що серед дій, на які натякає документ - обмеження поставок газу з Росії до Німеччини.



Очікується, що угода буде підписана найближчими днями перед візитом президента України Володимира Зеленського в США - він планується або в кінці липня, або в серпні 2021 року.



Як зазначає Bloomberg, підготовлена угода між Німеччиною і США означає, що прогрес з питання «Північного потоку-2» все-таки був досягнутий після декількох місяців переговорів і візиту Ангели Меркель в Білий дім минулого тижня. На спільній пресконференції лідери двох країн заявили, що згодні з тим, що необхідно утримати Володимира Путіна від зловживання трубопроводом в політичних цілях.