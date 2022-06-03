"Енергоатом" має намір постачати електроенергію до Молдови

18:55 03 червня Київ, Україна

З 4 червня розпочнеться постачання електроенергії з України до Молдови.

НАЕК "Енергоатом" найбільший виробник електроенергії України підписав договір із держкомпанією Молдови Energocom.



Про це повідомляє прес-служба "Енергоатому" у Telegram.



Згідно з домовленостями, "Енергоатом" планує у червні поставити до Молдови 85,2 тис.. МВт-година електроенергії за ціною $77 за 1 МВт-годину.

"В свою чергу, завдяки експорту Енергоатом отримає додаткове джерело для фінансування ПСО, яким здійснюється постачання електроенергії населенню. Енергоатом має великий потенціал для збільшення обсягів виробництва електричної енергії, тому її експорт до Молдови, а згодом – і до сусідніх країн ЄС є дуже перспективним напрямком торговельної діяльності компанії», - йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що енергоспоживання Молдови значною мірою залежить від генерації на Молдавській ДРЕС, що належить РФ.. Український експорт дозволить країні диверсифікувати постачання електричної енергії та посилити її енергетичну безпеку.



Раніше компанія Energocom (Молдова) планує підписати з "Енергоатомом" договір на постачання електроенергії, який має покрити до 30% споживання країни в червні.