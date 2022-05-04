"Енергоатом" хоче збільшити обсяг експорту

"Енергоатом" має можливості для експорту електроенергії та може у майбутньому збільшувати його обсяг.
Про це заявив голова держкомпанії "Енергоатом" Петро Котін.
За його словами, собівартість атомної енергетики нижча за інші види електроенергії в Україні, тому "Енергоатом" знаходиться в хороших умовах для експорту.
Котін вважає, що покупка електроенергії в України буде цікавою для країн Центральної та Східної Європи.
Котін вважає, що покупка електроенергії в України буде цікавою для країн Центральної та Східної Європи.
Котін також запевнив, що Україна має запас ядерного палива для АЕС на два роки. Протягом цього часу країна не матиме браку цього палива навіть в умовах відсутності поповнення запасів.
Керівник "Енергоатому" висвітлив і те, що у зв'язку з окупацією співробітники Запорізької АЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися.
Керівник "Енергоатому" висвітлив і те, що у зв'язку з окупацією співробітники Запорізької АЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі