"Енергоатом" хоче збільшити обсяг експорту

17:16 02 травня Київ, Україна

"Енергоатом" має можливості для експорту електроенергії та може у майбутньому збільшувати його обсяг.

Про це заявив голова держкомпанії "Енергоатом" Петро Котін.

"Технічні можливості дозволяють експортувати до 700 МВт. Ми хочемо додати нові лінії, щоб можна було експортувати не менше ніж 2000 МВт", — сказав Котін.

За його словами, собівартість атомної енергетики нижча за інші види електроенергії в Україні, тому "Енергоатом" знаходиться в хороших умовах для експорту.



Котін вважає, що покупка електроенергії в України буде цікавою для країн Центральної та Східної Європи.

"Наприклад, купуючи електроенергію у нас, Литва зможе відмовитись від її імпорту з росії", - сказав він.

Котін також запевнив, що Україна має запас ядерного палива для АЕС на два роки. Протягом цього часу країна не матиме браку цього палива навіть в умовах відсутності поповнення запасів.



Керівник "Енергоатому" висвітлив і те, що у зв'язку з окупацією співробітники Запорізької АЕС змінили формат своєї роботи, пристосувавшись до умов, що склалися.