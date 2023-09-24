"ATACMS будуть. Не тільки ATACMS, а й інше озброєння", - Юрій Ігнат

Незважаючи на успіхи на фронті, українські війська, як і раніше, потребують далекобійної зброї. З кожним днем упевненість у тому, що ЗСУ отримають далекобійні ракети ATACMS, стає міцнішим. Про це з упевненістю заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 24 вересня.
Представник Повітряних сил підкреслив, що західні ракети кращі за російські.
Спікер додав, що саме тому Україна очікує більше французьких, німецьких британських ракет та американських балістичних ATACMS, які допоможуть "суттєво змінити ситуацію на фронті".
Нагадаємо, за даними ЗМІ, США мають намір передати Україні "невелику кількість ракет ATACMS".
Також журналісти дізналися, що Білий дім близький до рішення про постачання ЗСУ версії ATACMS, озброєної касетними бомбами, а не боєголовкою.
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