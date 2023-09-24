"ATACMS будуть. Не тільки ATACMS, а й інше озброєння", - Юрій Ігнат

10:55 24 вересня Київ, Україна

Незважаючи на успіхи на фронті, українські війська, як і раніше, потребують далекобійної зброї. З кожним днем упевненість у тому, що ЗСУ отримають далекобійні ракети ATACMS, стає міцнішим. Про це з упевненістю заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону 24 вересня.

"ATACMS будуть. Дедалі більше з'являється новин про те, що це станеться. Не лише ATACMS, а й інше озброєння. Ми розуміємо, що ракети Taurus німецького виробника теж дуже потрібні нам були.. Питання в кількості, тому що те озброєння, на яке ми дуже очікували, вже у нас є – це крилаті ракети", - зазначив він.

Представник Повітряних сил підкреслив, що західні ракети кращі за російські.

"Противник не може збивати ці ракети незважаючи на те, що у них там "ПВО, що не має аналогів". Якась кількість може і збивається, але, як ми бачимо за результатами, ракети долітають, Крим, просто напханий системами ППО, не може впоратися з ракетами західного виробництва", - зазначив Ігнат.

Спікер додав, що саме тому Україна очікує більше французьких, німецьких британських ракет та американських балістичних ATACMS, які допоможуть "суттєво змінити ситуацію на фронті".

Нагадаємо, за даними ЗМІ, США мають намір передати Україні "невелику кількість ракет ATACMS".

Також журналісти дізналися, що Білий дім близький до рішення про постачання ЗСУ версії ATACMS, озброєної касетними бомбами, а не боєголовкою.