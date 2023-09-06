IRIS-T, боєприпаси, радари: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли дві пускові установки системи IRIS-T та боєприпаси 155-мм калібру.
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До нової партії допомоги увійшли:
Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.
До нової партії допомоги увійшли:
- 2 пускові установки IRIS-T SLS;
- понад 4,5 тисячі боєприпасів 155-мм калібру;
- 10 радарів GO12;
- 4 сідельні тягачі 8x8 HX81;
- 4 напівпричепи;
- 8 вантажівок (15 т).
13 липня уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійшла техніка для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання.
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