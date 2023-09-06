IRIS-T, боєприпаси, радари: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

14:50 17 серпня Київ, Україна

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли дві пускові установки системи IRIS-T та боєприпаси 155-мм калібру.

Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.

До нової партії допомоги увійшли:
  • 2 пускові установки IRIS-T SLS;
  • понад 4,5 тисячі боєприпасів 155-мм калібру;
  • 10 радарів GO12;
  • 4 сідельні тягачі 8x8 HX81;
  • 4 напівпричепи;
  • 8 вантажівок (15 т).
13 липня уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійшла техніка для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання.