IRIS-T, боєприпаси, радари: Україна отримала новий пакет допомоги від Німеччини

14:50 17 серпня Київ, Україна





Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.



До нової партії допомоги увійшли: Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійшли дві пускові установки системи IRIS-T та боєприпаси 155-мм калібру.Про це повідомляє пресслужба уряду Німеччини.До нової партії допомоги увійшли:

2 пускові установки IRIS-T SLS;

понад 4,5 тисячі боєприпасів 155-мм калібру;

10 радарів GO12;

4 сідельні тягачі 8x8 HX81;

4 напівпричепи;

8 вантажівок (15 т).

13 липня уряд Німеччини оголосив про передачу Україні нової партії військової допомоги, до якої увійшла техніка для зенітно-ракетних комплексів IRIS-T SLM, боєприпаси, шість установок Gepard та інше обладнання.