"Азовсталь" у Маріуполі практично знищено - Денисенко
09:18 19 березня Київ, Україна
У Маріуполі практично знищили один із найбільших металургійних заводів Європи "Азовсталь".
Про це повідомив під час телемарафону радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.
«Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз точаться бої за Азовсталь.. За наявними даними, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується», — повідомив радник МВС.
«Ми маємо чітко розуміти – це особиста вказівка Путіна знищити це місто, і паралельно, безумовно, одне з його ключових завдань у війні. Хоч би як завершилася ця війна, що б не було далі, його завдання не демілітаризація України, його завдання – деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи у наступні десятиліття», - сказав радник міністра.
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