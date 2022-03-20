"Азовсталь" у Маріуполі практично знищено - Денисенко

Про це повідомив під час телемарафону радник Міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

«Ситуація в Маріуполі катастрофічна, зараз точаться бої за Азовсталь.. За наявними даними, ми можемо сказати, що втратили цей економічний гігант, один із найбільших заводів Європи фактично знищується», — повідомив радник МВС.

«Ми маємо чітко розуміти – це особиста вказівка Путіна знищити це місто, і паралельно, безумовно, одне з його ключових завдань у війні. Хоч би як завершилася ця війна, що б не було далі, його завдання не демілітаризація України, його завдання – деіндустріалізація України. Тобто зробити так, що після них нам довелося відновлювати наші заводи у наступні десятиліття», - сказав радник міністра.