"Азов" відбили атаку росіян і кількох узяли в полон

СЗГ "Азов" на Запоріжжі в районі Гуляйполя відбили атаку РФ і взяли в полон кількох рашистів.
Демотивовані полонені відразу здали "азовцям" всю інформацію про розташування військ та техніку окупантів.
Як повідомив Андрій Білецький у Telegram, полонених вдалося взяти під командуванням Дмитра Кухарчука.
Полонені окупанти виявилися мобілізованим "м'ясом" із квазіреспубліки "ДНР".
Як повідомив Андрій Білецький у Telegram, полонених вдалося взяти під командуванням Дмитра Кухарчука.
Полонені окупанти виявилися мобілізованим "м'ясом" із квазіреспубліки "ДНР".
Нагадаємо, у напрямку Гуляйполя та Запоріжжя продовжуються важкі бої між російськими окупантами та Збройними силами України.. Ворог також докладає "крайніх зусиль" у спробі наступати на Кривий Ріг.
Нагадаємо, раніше про можливий наступ рашистів на Кривий Ріг попереджав мер Олександр Вілкул.. За його словами, навколо міста збудовано глибокоешелоновану оборону та багатоступінчасті укріплені райони.
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