"Азов" відбили атаку росіян і кількох узяли в полон

07:22 27 квітня Київ, Україна

СЗГ "Азов" на Запоріжжі в районі Гуляйполя відбили атаку РФ і взяли в полон кількох рашистів.

Демотивовані полонені відразу здали "азовцям" всю інформацію про розташування військ та техніку окупантів.



Як повідомив Андрій Білецький у Telegram, полонених вдалося взяти під командуванням Дмитра Кухарчука.



Полонені окупанти виявилися мобілізованим "м'ясом" із квазіреспубліки "ДНР".

"Мобілізовані як гарматне м'ясо та демотивовані "вояки" з недореспубліки "ДНР" так зраділи, що більше не воюватимуть за російський світ, здали все, що знали про розташування російських військ та техніки", - заявили в "Азові".

Нагадаємо, у напрямку Гуляйполя та Запоріжжя продовжуються важкі бої між російськими окупантами та Збройними силами України.. Ворог також докладає "крайніх зусиль" у спробі наступати на Кривий Ріг.