"Avast Free Antivirus" блокує офіційну сторінку входу до пошти UKR.NET

07:58 22 червня Київ, Україна

З грудня минулого року було встановлено, що антивірусна програма "Avast Free Antivirus" почала блокувати офіційну сторінку входу в пошту UKR.NET як фішингову.

В результаті користувачі найпопулярнішої української електронної пошти, у яких встановлений антивірус, не можуть увійти до своїх скриньок.



Також через півроку антивірус почав блокувати ресурси новин України та сторінки деяких банків.



Блокування пошти також було помічено під час використання браузерного розширення "Avast Online Security". Щоб цього уникнути користувачам, необхідно було відключити розширення в налаштуваннях самого браузера.



Подібна проблема виникала два роки тому, коли розширення "Avast SafePric" впливало на коректну роботу інтерфейсу пошти "UKR.NET", але тоді компанія розробник оперативно відреагувала, випустивши оновлення.



У компанії "УКРНЕТ" повідомили, що розробник був проінформований про інцидент через офіційний форум і очікують на результати розслідування з їхнього боку.



Користувачі, які повідомляли про помилкове спрацювання через спеціальну форму на сайті Avast.com, також не отримують відповідей. Проблема ускладнюється тим, що на сайті виробника антивірусу відсутні контакти служби підтримки.



На інших сервісах контролю безпеки подібну проблему не зафіксовано.



Напередодні проблем у користувачів, як з'ясувалося, зі шпигунською програмою, російський інтернет-гігант дуже наполегливо намагався "подружитися" з Укрнетом.



"А давайте вбудуємо наш пошук, а давайте зробимо транзит до нашої пошти"...



Укрнет їм розповідав про Укази Президента України та рішення РНБО, які прямо забороняють це робити. Розповідав чемно... Те, що Avast - філія ФСБ Росії - секрет Полішинеля. Який ще й торгує особистими даними клієнтів!

Безкоштовний антивірус "Avast" збирав дані користувачів та виставляв їх на продаж.

Про це пише Forbes з посиланням на гендиректора компанії Ондрея Влчека.. За його словами, дані 400 млн користувачів популярного чеського антивірусу дійсно продавали, проте попередньо видаляли імена, URL-адреси та іншу персональну інформацію.

Влчек уточнив, що активність користувачів в інтернеті відслідковувалась за допомогою розширень браузера "Avast", після чого знеособлені дані аналізувала компанія Jumpshot. Тільки після цього виставляли інформацію на продаж. З цієї причини ряд браузерів ідентифікував "Avast" як шпигунське ПЗ. Софт компанії навіть був вилучений з магазинів розширень "Mozilla" та "Opera".

Avast 18.6.2349 викликає проблеми із підключенням до Інтернету.

Після оновлення антивірусу "Avast" до версії 18.6.2349, численні користувачі на форумі Avast почали скаржитися на неможливість перегляду веб-сайтів. При діагностуванні проблеми вони виявили, що відбувається часткова втрата підключення до інтернету, оскільки пінг IP-адрес виконується, але при цьому користувачі залишаються без доступу до веб-сайтів через браузери.



Після вимкнення компонента "Avast Веб-захист", який захищає користувачів від переходу до шкідливих сайтів або скриптів, користувачі повідомляють, що вони можуть переглядати веб-сторінки в звичайному режимі.