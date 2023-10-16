"Армія дронів" знищила за тиждень майже 500 одиниць російської військової техніки

16:49 16 жовтня Київ, Україна

За минулий тиждень Сили оборони продемонстрували значні результати у знищенні російської військової техніки з використанням безпілотників.



Про це повідомив Михайло Федоров, віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації, через публікацію в Telegram.



Федоров підкреслив, що протягом тижня безпілотні апарати зуміли завдати ударів по 428 одиницях російської військової техніки. Ці безпілотники виявилися особливо ефективними під час оборони та знищення техніки під час російського наступу на Авдіївку.



Внаслідок ефективних операцій українських сил було знищено 101 артилерійську гармату, 88 броньованих машин, 75 танків та значну кількість іншої військової техніки, що належала російським військам.



Михайло Федоров висловив подяку українським військовим за їхній героїзм та відвагу у надзвичайно складних умовах. Українські військові не лише утримують оборону, а й активно завдають ударів по окупантах, що сприяє захисту України.