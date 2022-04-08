Amnesty International зібрали докази того, що російські окупанти стратили мирних жителів в Україні

17:20 07 квітня Київ, Україна

Слідчі Amnesty International з реагування на кризові ситуації опитали понад 20 людей із сіл та міст, розташованих неподалік Києва, деякі з яких були свідками жахливого насильства, вчиненого російськими військами.



"Ми зібрали докази того, що російські війська здійснювали страти, вони мають бути розслідувані як військові злочини. Ці свідчення очевидців показують, що беззбройних цивільних осіб в Україні вбивали в їхніх будинках і на вулицях, це шокуюча жорстокість", – заявила генеральна секретарка Amnesty International Аньєс Калламар.



46-річна жінка із села Богданівка (її ім'я не наводиться) розповіла правозахисникам, що російські війська зайшли до населеного пункту 7 та 8 березня. Увечері 9 березня після звуків обстрілів вони з чоловіком, 10-річною дочкою та 81-річною свекрухою спустилися до підвалу їхнього будинку. Там їх виявили двоє російських солдатів.



"Вони змусили нас увійти і зачинили двері. Буквально через хвилину знову їх відчинили і запитали чоловіка, чи є у нього цигарки. Він сказав, що не курив кілька тижнів. Один вистрілив йому в праву руку, інший сказав: "Прикінчи його", і той вистрілив йому в голову, він не відразу помер, з 21:30 до 4:00 він ще дихав, хоч і не був у свідомості, - продовжує жінка.- Я поклала його руку собі на коліно і стиснула її. зітхнувши, я повернулася до дочки і сказала: "Здається, тато помер".



18-річна Катерина Ткачова із селища Ворзель розповідає: її мати Наталя та батько Валерій вийшли з підвалу, де вони ховалися, а доньці наказали залишитись. Вона майже одразу почула постріли.