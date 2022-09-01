Amnesty International прикриває кремлівські злочини

11:06 09 серпня Київ, Україна

Активісти шведської спільноти Stand With Ukraine Gothenburg проаналізували нещодавній звіт Amnesty International , в якому українську армію звинувачують у тому, що вона наражає на небезпеку мирних жителів.

"Ми висловлюємо своє обурення звітом Amnesty International та розглядаємо його як пряму атаку на українських захисників, наших братів та сестер, які борються проти фашистської сили російської федерації", - заявили активісти Гетеборга.

Звіт Amnesty не дає оцінки та не відображає всіх злочинів і звірств, скоєних росією в Україні. Поняття агресора та жертви перевернуті. Як зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, у доповіді встановлюється неправдивий баланс між агресором та жертвою, що є спотворенням дійсності, виправданням злочинів агресора.

Єдиним джерелом небезпеки для мирного населення України є російські окупанти, які порушили численні міжнародні закони та угоди, вторгнувшись до України та розв'язавши війну на знищення. Російські солдати не мають права перебувати в жодному регіоні України та не мають права обстрілювати українські міста та села.

Особливістю розслідування Amnesty є вибіркове висвітлення війни, у звіті не згадуються ракетні удари терористів по Миколаєву, Кременчуку, Вінниці, Києву, Львову та багатьох інших містах України, зокрема, із застосуванням касетних боєприпасів та фосфорних бомб.

У звіті Amnesty International звинувачує ЗСУ у недостатньому захисті мирних жителів, але єдиним доказом є слова окремих анонімних співрозмовників. Amnesty International не згадує, що українська влада просить усіх мирних жителів із зон бойових дій евакуюватися, а Збройні сили України в міру можливості допомагають в евакуації. Наприклад, за офіційними даними, за квітень-травень 2022 року з Донецької області евакуйовано майже три чверті мирного населення. Всіх, хто не хоче або не може евакуюватися, попереджають про бойові дії, що наближаються. Загалом кількість людей, які залишили свої будинки за час війни з урахуванням короткострокової евакуації, становить близько 14 мільйонів людей.

Amnesty International повторює брехню москви про те, що армія не захищає українців. Навпаки, Українська армія має найвищий рівень підтримки серед населення – 95 відсотків, згідно з опитуваннями. Українці вважають армію найвищим гарантом своєї незалежності.

Автори доповіді також звинувачують ЗСУ у використанні медичних установ як військових баз. Більше систематичне дослідження, ніж вибіркове опитування людей у звіті Amnesty International, провів Правозахисний центр «Альтернатива», який зібрав факти знищення медичних закладів з лютого до кінця травня 2022 року. За даними, вони зафіксували 65 випадків обстрілу російськими військовими об'єктів охорони здоров'я на території України. При цьому організація не виявила жодного випадку перебування військовослужбовців у цих шпиталях.

"Amnesty International заплющує очі на звірства російських солдатів під час окупації. Де повідомлення про масові зґвалтування жінок та дітей в умовах російської окупації? Де повідомлення про страти за національною ознакою? Де звіти про фільтраційні табори для українців? Нуль інформації. В цей момент найбільша в Європі атомна електростанція замінована і використовується росіянами як знаряддя війни. Amnesty International мовчить", - наголошують активісти.

Двома ключовими сферами, якими займається Amnesty, є припинення тортур та дотримання прав ув'язнених. Але організація абсолютно проігнорувала новину, яка вразила українців і світ, коли 29 липня рашисти скоїли масове вбивство українських військовополонених у Оленівці.

Поведінка Amnesty International повертає українцям пам'ять про ще один трагічний період нашого минулого. У 1930-х роках багато організацій, засобів масової інформації та інтелектуали Західної Європи, які нібито виборювали права робітників і селян, підтримували режим Сталіна. У той час, коли український народ помирав від штучно організованого совєтами голоду у 1931-1933 роках, організації та інтелігенція вихваляли Сталіна та називали інформацію про злочини брехнею. Час іде, маски та одяг змінюються, але що не змінюється, то це бажання деяких організацій служити кремлю.

Щодня протягом п'яти місяців війни українські захисники борються в окопах та містах, на воді та у повітрі у чисельній меншості, щоб захистити своїх близьких, врятувати Україну та Європу. Вони захищають організації, які поливають їх брудом, захищають людей, які сидять у своїх затишних офісах та зручних кріслах у західних країнах та грають у філософські ігри зі словами.

Єдине почуття, яке відчуває українець під час читання таких «розслідувань», — це зневага.