Amnesty International спотворює реальну картину злочинів росії проти України - Міноборони

18:13 04 серпня Київ, Україна





Резніков підкреслив, що причина, чому сотні тисяч українців досі живі та мають будинок, – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України. Коментуючи звіт Amnesty International , в якому йдеться, що ЗСУ розміщують зброю в житлових районах, глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що спроба навіть побіжно порівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист є свідченням втрати адекватності та способом знищити свій авторитет.Резніков підкреслив, що причина, чому сотні тисяч українців досі живі та мають будинок, – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України.

"Будь-які спроби поставити під сумнів право українців чинити опір геноциду, захищати свої сім'ї та будинки, захищати свої життя і життя своїх дітей, чинити опір діям росії як держави-терориста - це збочення, в які б правові конструкції його не маскували", - каже міністр.

Резніков нагадав, що Україна всебічно аналізує та дає оцінку, у тому числі юридичну, подіям на війні, як того вимагають зобов'язання правової держави.

“Але ми не дозволимо ганьбити нашу армію, наших захисників. Це я як юрист говорю”, – підсумував глава Міноборони.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що, крім усього іншого, звіт не враховує низки факторів війни росії проти України.

"Без контексту, якщо ми говоримо про голі дії, об'єктивної оцінки не буде. Якщо такі факти мають міжнародні організації, наші правоохоронні органи, готові з'ясовувати обставини. Потрібно звернути увагу, що такі дослідження не враховують низку факторів, те, що росіяни використовують тактику захоплення та утримання населених пунктів. Поки ми чекатимемо на російського ворога в полі, як це нам радять, росіяни займуть усі наші будинки, українські міста та села", — додала заступниця міністра оборони.

Доповідь Amnesty International , в якій автори звинуватили українських військових у розміщенні систем озброєння у населених житлових районах, у тому числі у школах та лікарнях, вийшла 4 серпня. Публікація викликала неоднозначну реакцію серед українських правозахисників, журналістів та дипломатів, багато хто з яких називали маніпулятивним дослідження.

"Така поведінка Amnesty International – це не про пошук та донесення світу правди. Це про створення фальшивого балансу між злочинцем та жертвою; між країною, сотнями та тисячами, що знищує цивільне населення, міста, території та країною, яка відчайдушно захищається, рятуючи свій народ, рятуючи континент від цієї навали. Тому припиніть займатися створенням фальшивої реальності, де у вас всі у чомусь винні”, – зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Коментуючи дослідження, в українському офісі Amnesty International нагадали, що фіксуванням фактів та підготовками матеріалів займається окрема команда департаменту реагування на кризи Amnesty International.



Також зазначили, що організація визнала вторгнення росії на територію України актом агресії та грубим порушенням Статуту ООН, яке є злочином відповідно до міжнародного права.