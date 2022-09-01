Amnesty International спотворює реальну картину злочинів росії проти України - Міноборони

Коментуючи звіт Amnesty International, в якому йдеться, що ЗСУ розміщують зброю в житлових районах, глава Міноборони України Олексій Резніков заявив, що спроба навіть побіжно порівняти неспровоковану російську агресію та український самозахист є свідченням втрати адекватності та способом знищити свій авторитет.
Резніков підкреслив, що причина, чому сотні тисяч українців досі живі та мають будинок, – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України.
Резніков підкреслив, що причина, чому сотні тисяч українців досі живі та мають будинок, – це самовіддані героїчні дії Сил оборони України.
Резніков нагадав, що Україна всебічно аналізує та дає оцінку, у тому числі юридичну, подіям на війні, як того вимагають зобов'язання правової держави.
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр підкреслила, що, крім усього іншого, звіт не враховує низки факторів війни росії проти України.
Доповідь Amnesty International, в якій автори звинуватили українських військових у розміщенні систем озброєння у населених житлових районах, у тому числі у школах та лікарнях, вийшла 4 серпня. Публікація викликала неоднозначну реакцію серед українських правозахисників, журналістів та дипломатів, багато хто з яких називали маніпулятивним дослідження.
Коментуючи дослідження, в українському офісі Amnesty International нагадали, що фіксуванням фактів та підготовками матеріалів займається окрема команда департаменту реагування на кризи Amnesty International.
Також зазначили, що організація визнала вторгнення росії на територію України актом агресії та грубим порушенням Статуту ООН, яке є злочином відповідно до міжнародного права.
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