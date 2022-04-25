Українці перерахували 554 мільйони гривень на підтримку ЗСУ

13:11 25 квітня Київ, Україна

Вже два місяці війни українці підтримують нашу армію всіма можливими способами.

Українці не втомлюються донатити та наближати Україну до перемоги і вже встигли перерахувати 554 млн із карток.



єПідтримка на ЗСУ через сервіс Portmone.