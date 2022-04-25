Українці перерахували 554 мільйони гривень на підтримку ЗСУ
13:11 25 квітня Київ, Україна
Вже два місяці війни українці підтримують нашу армію всіма можливими способами.
Українці не втомлюються донатити та наближати Україну до перемоги і вже встигли перерахувати 554 млн із карток.
єПідтримка на ЗСУ через сервіс Portmone.
«У перші дні повномасштабного вторгнення росії в Україну ми разом із Portmone зробили можливість перераховувати 1000 грн. Їх понад 554 мільйони — це кошти з карток єПідтримка", - йдеться у повідомленні на телеграм-каналі "Дія".
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