9 травня президент США підпише закон про ленд-ліз

Джо Байден незабаром підпише указ, який передбачає відправку в Україну озброєння, транспорту, продовольства та допомоги.
Президент США Джо Байден підпише законопроект про запровадження ленд-лізу для України вже 9 травня.
Про це у п'ятницю, 6 травня, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Про це у п'ятницю, 6 травня, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.
Цей закон покликаний спростити надання військової допомоги Україні під час боротьби з Росією.
Псакі також підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеоконференції G7, до якої із відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.
Учасники зустрічі обговорять останні події у війні РФ проти України та її глобальний вплив.
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