9 травня президент США підпише закон про ленд-ліз

11:10 07 травня Київ, Україна

Джо Байден незабаром підпише указ, який передбачає відправку в Україну озброєння, транспорту, продовольства та допомоги.





Про це у п'ятницю, 6 травня, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі. Президент США Джо Байден підпише законопроект про запровадження ленд-лізу для України вже 9 травня.Про це у п'ятницю, 6 травня, заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

"У понеділок президент підпише Закон про ленд-ліз для захисту демократії в Україні", - заявила Псакі.



Цей закон покликаний спростити надання військової допомоги Україні під час боротьби з Росією.



Псакі також підтвердила, що у понеділок Байден візьме участь у відеоконференції G7, до якої із відеозв'язку також приєднається президент України Володимир Зеленський.



Учасники зустрічі обговорять останні події у війні РФ проти України та її глобальний вплив.