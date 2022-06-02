99-й день війни: захисники України вже знищили 30 850 окупантів

За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на 2 червня найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Загальні втрати ворога за час вторгнення в Україну:
🔻особового складу - близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,
🔻танків ‒ 1363 (+2) од.,
🔻бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од.,
🔻артилерійських систем – 661 (+2) од.,
🔻РСЗВ - 207 (+0) од.,
🔻засобів ППО - 95 (+1) од.,
🔻літаків - 210 (+2) од.,
🔻вертольотів – 175 (+0) од.,
🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),
🔻крилатих ракет - 120 (+0),
🔻кораблів/катерів - 13 (+0) од.,
🔻автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од.,
🔻спеціальної техніки - 51 (+2).
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