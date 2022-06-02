99-й день війни: захисники України вже знищили 30 850 окупантів

10:59 02 червня Київ, Україна

За інформацією Генштабу Збройних сил України, станом на 2 червня найбільші втрати противник зазнав на Бахмутському напрямку.



Загальні втрати ворога за час вторгнення в Україну:



🔻особового складу - близько 30 850 (+150) осіб ліквідовано,

🔻танків ‒ 1363 (+2) од.,

🔻бойових броньованих машин ‒ 3354 (+11) од.,

🔻артилерійських систем – 661 (+2) од.,

🔻РСЗВ - 207 (+0) од.,

🔻засобів ППО - 95 (+1) од.,

🔻літаків - 210 (+2) од.,

🔻вертольотів – 175 (+0) од.,

🔻БПЛА оперативно-тактичного рівня – 521 (+2),

🔻крилатих ракет - 120 (+0),

🔻кораблів/катерів - 13 (+0) од.,

🔻автомобільної техніки та автоцистерн - 2325 (+35) од.,

🔻спеціальної техніки - 51 (+2).