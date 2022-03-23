97-а річниця заснування Туреччини: Зеленський привітав Ердогана

15:50 29 жовтня Київ, Україна

Президент України Володимир Зеленський розмістив пост в Twitter, адресований голові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану і турецькому народу, з привітаннями на честь 97-ої річниці заснування країни.

"Щиро вітаю Туреччину, стратегічного партнера України в питанні забезпечення миру, стабільності і безпеки в Чорноморському регіоні, з 97-ою річницею заснування. Бажаю шановному Президенту Реджепу Тайіпу Ердогану і дружньому турецькому народу успіху і процвітання", - написав він.

Вітання Зеленський продублював турецькою мовою.



