97-а річниця заснування Туреччини: Зеленський привітав Ердогана
15:50 29 жовтня Київ, Україна
Президент України Володимир Зеленський розмістив пост в Twitter, адресований голові Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану і турецькому народу, з привітаннями на честь 97-ої річниці заснування країни.
"Щиро вітаю Туреччину, стратегічного партнера України в питанні забезпечення миру, стабільності і безпеки в Чорноморському регіоні, з 97-ою річницею заснування. Бажаю шановному Президенту Реджепу Тайіпу Ердогану і дружньому турецькому народу успіху і процвітання", - написав він.
Вітання Зеленський продублював турецькою мовою.
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