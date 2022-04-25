93-я українська бригада знищила російський вертоліт Ка-52

12:08 25 квітня Київ, Україна

Українські військовослужбовці знищили російський гелікоптер Ка-52 у Харківській області.

Деталі події та фото з дрону опублікувала 93-я окрема механізована бригада "Холодний Яр" у Facebook.

"Шкода було "Стінгер" на них витрачати, тому російський гелікоптер Ка-52 збили звичайною "Іглой", - розповів офіцер бригади.

"Вночі ворожі вертольоти заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, якого прислали у мій підрозділ, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила до пастки, а інша збила Ка-52. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіху не мали”, – додав він.

За його словами, вертоліт впав далеко від їхніх позицій, і підійти до нього українські бійці змогли лише вночі:

"Вдень літали туди дроном, щоб роздивитись його уламки, що згоріли, докладніше. Жартуємо між собою, що збили російський гелікоптер приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 доларів, за яку заплатили ще за Совєтів».

Офіцер уточнив, що окупанти зараз намагаються вести активний обстріл за допомогою артилерії та авіації у зоні його відповідальності: "У нашому районі є розв'язка, яку вони намагаються захопити".