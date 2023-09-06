900 українських морпіхів завершили 6-місячне навчання у Великій Британії

15:59 11 серпня Київ, Україна

Близько 900 українських морпіхів пройшли навчання у Великій Британії протягом шести місяців, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії. Навчання проходило під керівництвом Королівської морської піхоти та британських командос, а також за підтримки інших партнерів.



У ході навчання українські морпіхи відпрацьовували операції на воді на малих човнах та рейди на берег. Це перше таке навчання, проведене Британією для українських військових.

"Ця навчальна програма від еліти, британських командос допоможе Україні розвивати свою морську піхоту і розширити її можливості виконувати операції на морі", - зазначив міністр оборони Бен Уоллес.

Кожна група проходила п'ятитижневу програму тренування з фізичною підготовкою, тактикою, тактичною медициною, відпрацюванням планування операцій. Навчання також охоплювало використання різноманітної піхотної зброї, такої як NLAW, Stinger, міномети та безпілотники для ведення розвідки. Навчання завершувалися завданням із плануванням та виконанням рейдів у денних та нічних умовах.



Серед людей, які проходили навчання, було багато колишніх громадян без військового досвіду, а також бійці, які вже мають бойовий досвід, але служили в інших родах військ. Крім британців, інструкторами були морпіхи з Нідерландів.



Загалом з початку 2022 року у Британії в рамках навчальної програми за підтримки багатьох союзників пройшли навчання понад 20 тисяч українців. На початку 2023 року Великобританія пообіцяла продовжити програму та підготувати ще 20 тисяч бійців.