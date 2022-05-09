8 травня президент України зустрівся з лідерами Великої сімки

На зустрічі лідерів G-7 із президентом України було заявлено про недопущення перемоги росії у війні з Україною.
Президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі у рамках G-7 заявив, що Україні для перемоги потрібні зброя, санкції та фінансова підтримка, передає пресслужба Офісу Президента.
«Як і під час Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Відтак Україна має отримати всю ту зброю та все оборонне обладнання, які дозволять перемогти тиранію», — сказав Зеленський.
Він звернув увагу, що Україна потребує ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS та іншого озброєння, яке запрошувалося Україною раніше.
Президент подякував лідерам «Великої сімки» за «безпрецедентні санкції на користь миру», але «війна все ще триває».
Він запропонував розглянути План дій щодо посилення санкцій проти росії, підготовлений спеціальною міжнародною групою експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака.
«Жодних експортно-імпортних операцій з росією! Поки росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні та у всій Європі, демократичний світ має бути принциповим у захисті самого себе», - зазначив Зеленський.
Український лідер наголосив, що країні необхідний план відновлення, подібний до Плану Маршалла, щоб «світ побачив, що свобода перемагає не лише на полі бою, а й у житті».
«Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване росією, для цього треба більш ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України», - наголосив президент Зеленський.
Лідери «Великої сімки» за результатами саміту оприлюднили спільну заяву, в якій йдеться про «повну солідарність та підтримку мужнього захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє в межах її міжнародно визнаних кордонів, з правами, якими багато хто з нас користується сьогодні», передає Інтерфакс-Україна.
«З цією метою ми продовжимо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним силам України, продовжимо підтримувати Україну у захисті її мереж від кіберінцидентів та розширювати нашу співпрацю, зокрема, у сфері інформаційної безпеки. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», – заявили лідери.
Вони зазначають, що «разом із міжнародною спільнотою ми, «Велика сімка», надали і пообіцяли додаткову підтримку з початку війни у розмірі понад 24 мільярди доларів США на 2022 рік і надалі як фінансові, так і матеріальні засоби».
Найближчим часом буде збільшено колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб «допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та надати базові послуги своєму населенню».
Лідери G-7 підтримують відкриття Багатостороннього донорського рахунку Міжнародного валютного фонду для України та заяву Європейського Союзу про створення Трастового фонду солідарності України, а також пакет підтримки України Групи Світового банку та пакет стійкості Європейського банку реконструкції та розвитку.
У заяві наголошується, що «Велика сімка» продовжить протидіяти російській стратегії дезінформації, яка «навмисно маніпулює світовою, зокрема, російською, громадськістю, сподіваючись приховати провину російського режиму у цій війні».
Президент України Володимир Зеленський у ході зустрічі у рамках G-7 заявив, що Україні для перемоги потрібні зброя, санкції та фінансова підтримка, передає пресслужба Офісу Президента.
«Як і під час Другої світової війни, доля свободи вирішується на полі бою. Відтак Україна має отримати всю ту зброю та все оборонне обладнання, які дозволять перемогти тиранію», — сказав Зеленський.
Він звернув увагу, що Україна потребує ракетних систем залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS та іншого озброєння, яке запрошувалося Україною раніше.
Президент подякував лідерам «Великої сімки» за «безпрецедентні санкції на користь миру», але «війна все ще триває».
Він запропонував розглянути План дій щодо посилення санкцій проти росії, підготовлений спеціальною міжнародною групою експертів під головуванням Майкла Макфола та Андрія Єрмака.
«Жодних експортно-імпортних операцій з росією! Поки росія витрачає зароблені гроші на руйнування свободи в Україні та у всій Європі, демократичний світ має бути принциповим у захисті самого себе», - зазначив Зеленський.
Український лідер наголосив, що країні необхідний план відновлення, подібний до Плану Маршалла, щоб «світ побачив, що свобода перемагає не лише на полі бою, а й у житті».
«Поки війна триває, ми потребуємо щомісячної підтримки на рівні від 5 до 7 мільярдів доларів. Коли війна завершиться, потрібно буде відновлювати зруйноване росією, для цього треба більш ніж 600 мільярдів доларів США. Це дуже багато для нашої держави. Це неможливо для України», - наголосив президент Зеленський.
Лідери «Великої сімки» за результатами саміту оприлюднили спільну заяву, в якій йдеться про «повну солідарність та підтримку мужнього захисту Україною свого суверенітету та територіальної цілісності та її боротьби за мирне, процвітаюче та демократичне майбутнє в межах її міжнародно визнаних кордонів, з правами, якими багато хто з нас користується сьогодні», передає Інтерфакс-Україна.
«З цією метою ми продовжимо нашу постійну військову та оборонну допомогу Збройним силам України, продовжимо підтримувати Україну у захисті її мереж від кіберінцидентів та розширювати нашу співпрацю, зокрема, у сфері інформаційної безпеки. Ми й надалі підтримуватимемо Україну в підвищенні її економічної та енергетичної безпеки», – заявили лідери.
Вони зазначають, що «разом із міжнародною спільнотою ми, «Велика сімка», надали і пообіцяли додаткову підтримку з початку війни у розмірі понад 24 мільярди доларів США на 2022 рік і надалі як фінансові, так і матеріальні засоби».
Найближчим часом буде збільшено колективну короткострокову фінансову підтримку, щоб «допомогти Україні закрити дефіцит фінансування та надати базові послуги своєму населенню».
Лідери G-7 підтримують відкриття Багатостороннього донорського рахунку Міжнародного валютного фонду для України та заяву Європейського Союзу про створення Трастового фонду солідарності України, а також пакет підтримки України Групи Світового банку та пакет стійкості Європейського банку реконструкції та розвитку.
У заяві наголошується, що «Велика сімка» продовжить протидіяти російській стратегії дезінформації, яка «навмисно маніпулює світовою, зокрема, російською, громадськістю, сподіваючись приховати провину російського режиму у цій війні».
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі