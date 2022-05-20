G7 створять Альянс, щоб запобігти глобальному голоду

10:25 20 травня Київ, Україна

Багатьом країнам Африки та Близького Сходу загрожує голод через війну росії проти України та блокування агресором мільйонів тонн українського зерна.

Щоб забезпечити глобальну продовольчу безпеку, міністри розвитку країн G7 домовилися про створення альянсу, який організує як фінансування, так і співпрацю країн із забезпечення населення світу, повідомляє Spiegel.

Україна вважається житницею Європи. Багато країн, зокрема, країни Африки та Азії, залежать від дешевого імпорту з України. Проте росія блокує відвантаження пшениці з країни морським транспортом. Ця динаміка посилюється забороною Індії на експорт пшениці.