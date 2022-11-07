G7 узгодила механізм допомоги для захисту інфраструктури України - Reuters

Країни "Великої сімки" домовилися про створення координаційного механізму, який має допомогти Україні захистити свою критичну інфраструктуру.
Зокрема, йдеться про підтримку реконструкції систем енерго- та водопостачання, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
Зокрема, йдеться про підтримку реконструкції систем енерго- та водопостачання, які постраждали внаслідок російських обстрілів.
Чиновник Держдепартаменту США повідомив виданню на умовах анонімності, що зазначений координаційний механізм перебуватиме в центрі уваги G7 найближчими днями та тижнями.
Допомога, яка дозволить Україні захистити себе від російських атак на цивільну інфраструктуру та реагувати на них, включає, зокрема, системи ППО, сказав американський чиновник.
Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі, було поглиблення військової співпраці між росією та Іраном, а також тиск Китаю.
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