G7 узгодила механізм допомоги для захисту інфраструктури України - Reuters

18:09 04 листопада Київ, Україна

Країни "Великої сімки" домовилися про створення координаційного механізму, який має допомогти Україні захистити свою критичну інфраструктуру.



Зокрема, йдеться про підтримку реконструкції систем енерго- та водопостачання, які постраждали внаслідок російських обстрілів.

"Ми твердо підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно. Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7 , щоб допомогти Україні відремонтувати, відновити та захистити її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру", - заявили міністри закордонних справ країн, що входять до G7, за результатами дводенної зустрічі у німецькому місті Мюнстер.

Чиновник Держдепартаменту США повідомив виданню на умовах анонімності, що зазначений координаційний механізм перебуватиме в центрі уваги G7 найближчими днями та тижнями.

"Було чимало дискусій про те, які країни можуть надати окремі системи та підтримку, що дозволить Україні краще захистити себе від БПЛА та ракетних атак", - зазначив чиновник.

Допомога, яка дозволить Україні захистити себе від російських атак на цивільну інфраструктуру та реагувати на них, включає, зокрема, системи ППО, сказав американський чиновник.



Серед інших тем, які обговорювалися на зустрічі, було поглиблення військової співпраці між росією та Іраном, а також тиск Китаю.