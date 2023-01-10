G7 закликає якнайшвидше призначити нових членів Вищої ради правосуддя

19:12 10 січня Київ, Україна

Країни "Великої сімки" сподіваються, що Україна якнайшвидше призначить нових членів Вищої ради правосуддя серед кандидатів, перевірених Етичною радою.



Про це повідомляється в офіційному Twitter послів "Великої сімки" щодо підтримки реформ в Україні.

"Посли G7 з нетерпінням очікують, що з'їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з-поміж кандидатів, перевірених Етичною радою", - йдеться в повідомленні.

Посли наголосили, що якнайшвидший початок роботи Вищої ради правосуддя є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції.



10 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН підтримуватиме євроінтеграційні наміри України, для чого надасть українському уряду рекомендації щодо реформ у галузі права та боротьби з корупцією.

"Для мене важливо, щоб навіть цієї військової зими ми не змарнували місце України в нашій європейській родині. Українці щодня борються за право на незалежне життя. Вони бачать своє майбутнє в Європі, в ЄС. Тому я теж хотіла б поговорити про прогрес. Як федеральний уряд, ми хочемо зробити Україні конкретні пропозиції щодо досягнення прогресу у зміцненні верховенства права, незалежних інституцій та боротьби з корупцією, а також у наближенні до стандартів ЄС", - наголосила вона.

У червні Європейська Комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата за умови дотримання низки кроків. Однією з умов було завершення перевірки чесноти кандидатів у члени Вищої ради правосуддя Радою з етики та відбору кандидатів у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.