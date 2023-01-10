G7 закликає якнайшвидше призначити нових членів Вищої ради правосуддя

Країни "Великої сімки" сподіваються, що Україна якнайшвидше призначить нових членів Вищої ради правосуддя серед кандидатів, перевірених Етичною радою.
Про це повідомляється в офіційному Twitter послів "Великої сімки" щодо підтримки реформ в Україні.
Про це повідомляється в офіційному Twitter послів "Великої сімки" щодо підтримки реформ в Україні.
Посли наголосили, що якнайшвидший початок роботи Вищої ради правосуддя є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції.
10 січня міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ФРН підтримуватиме євроінтеграційні наміри України, для чого надасть українському уряду рекомендації щодо реформ у галузі права та боротьби з корупцією.
У червні Європейська Комісія рекомендувала надати Україні статус кандидата за умови дотримання низки кроків. Однією з умов було завершення перевірки чесноти кандидатів у члени Вищої ради правосуддя Радою з етики та відбору кандидатів у Вищу кваліфікаційну комісію суддів України.
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