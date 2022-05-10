76 день війни: вечірнє зведення Генштабу ЗСУ

19:11 10 травня Київ, Україна

Сімдесят шоста доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Завдяки злагодженій роботі ЗСУ вдалося звільнити населені пункти Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак у Харківській області.



Головне на 18:00 10 травня:



▪️ На Сіверському напрямку ворог продовжує забезпечувати посилену охорону українсько-російського кордону у Брянській та Курській областях. Здійснив обстріл з мінометів у прикордонних районах ділянок місцевості поблизу населених пунктів Карповичі та Сеньківка Чернігівської області.



▪️ На Слобожанському напрямку з метою недопущення просування підрозділів Сил оборони України та для посилення своїх військ додатково перемістив на територію нашої держави до п'ятисот мобілізованих осіб із тимчасово окупованої території Донецької та Луганської областей.



▪️ На Ізюмському напрямку ворог продовжував створювати сприятливі умови для переходу в наступ.



▪️ На Сєвєродонецькому напрямі продовжуються безуспішні спроби встановлення контролю над Рубіжним. Ворог здійснює штурмові дії в районах населених пунктів Нижнє, Тошківка, Оріхове Луганської області, успіху не має.



▪️ Противник намагається закріпитися в районі населеного пункту Олександрівка, здійснює штурмові дії в районі населеного пункту Шандриголово Донецької області, успіху не має.



▪ На Донецькому напрямку окупанти робили спробу штурмових дій у напрямках міста Мар'їнка, населених пунктів Кам'янка Ясинуватського району та Новомихайлівка Покровського району Донецької області. Успіху не мали.



▪️ У місті Маріуполь противник продовжує зосереджувати основні зусилля на блокуванні та знищенні наших підрозділів у районі заводу "Азовсталь". За підтримки вогню артилерії та танків здійснюють штурмові дії.



▪️ На території Придністровського регіону Республіки Молдова продовжує діяти посилений рівень терористичної загрози. Мобілізаційні заходи у регіоні не проводяться, місцеві збройні формування та оперативна група російських військ продовжують перебувати у підвищеній бойовій готовності.



▪️ Противник продовжує зазнавати втрат на території України. За наявною інформацією, підрозділи 138-ї окремої механізованої бригади 6-ї загальновійськової армії західного військового округу через значні втрати на території Харківської області виведено на відновлення з території України в район міста Білгород російської федерації. Значна частина особового складу військової служби за контрактом, що залишився, написала рапорти на звільнення.