75 років від дня атомного бомбардування Нагасакі

Сьогодні, 9 серпня, в японському місті Нагасакі відбулася пам'ятна церемонія, присвячена жертвам атомного бомбардування. Минуло 75 років з того дня, як американські атомні бомби були скинуті на японські міста Хіросіму і Нагасакі.

Народ Японії і всього світу не забув жаху того бомбардування. Наслідки того радіаційного опромінення люди відчувають до цих пір.

Під час пам'ятної церемонії, перед присутніми громадянами виступив мер Нагасакі Томіхіса Тауе. У своєму виступі Тауе зазначив, що "до людей в світі до сих пір не донесено істинний жах ядерної зброї".

"Якщо людство не усвідомлює загрозу ядерної зброї доти, доки його не застосують знову, наше становище буде продовжувати залишатися важким", - сказав він.

Тауе закликав Росію і США скорочувати ядерні озброєння.

"Будь ласка, прагнете зруйнувати зростаючу атмосферу недовіри і замість цього зміцнюйте довірчі відносини через діалог ... Я прошу вас виробити реальний шлях до ядерного роззброєння на конференції Договору про нерозповсюдження ядерної зброї в наступному році США і Росії ", - сказав мер Нагасакі. Він зазначив, що в світі триває розробка нової ядерної зброї - більш простого в застосуванні і меншого за розмірами. "В результаті загроза застосування ядерної зброї стає все більш реальною", - заявив Томіхіса Тауе.

Нагасакі став другим містом Японії після Хіросіми, на який ВПС США скинули атомну бомбу в серпні 1945 року. Бомба Товстун була еквівалентна 21 кілотонн тротилу.