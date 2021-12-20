75 років від дня атомного бомбардування Нагасакі

Сьогодні, 9 серпня, в японському місті Нагасакі відбулася пам'ятна церемонія, присвячена жертвам атомного бомбардування. Минуло 75 років з того дня, як американські атомні бомби були скинуті на японські міста Хіросіму і Нагасакі.
Народ Японії і всього світу не забув жаху того бомбардування. Наслідки того радіаційного опромінення люди відчувають до цих пір.
Під час пам'ятної церемонії, перед присутніми громадянами виступив мер Нагасакі Томіхіса Тауе. У своєму виступі Тауе зазначив, що "до людей в світі до сих пір не донесено істинний жах ядерної зброї".
Тауе закликав Росію і США скорочувати ядерні озброєння.
Нагасакі став другим містом Японії після Хіросіми, на який ВПС США скинули атомну бомбу в серпні 1945 року. Бомба Товстун була еквівалентна 21 кілотонн тротилу.
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