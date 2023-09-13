66-а ОМБр показала знищення російських позицій артилерією

10:53 13 вересня Київ, Україна

Збройні сили України завдали чергових втрат російським окупантам на Лиманському напрямку.



Відео бойової роботи 66-ї окремої механізованої бригади опублікував 13 вересня командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.



У ролику продемонстровано кадри артилерійського обстрілу позицій російських військ. За словами Сирського, українські захисники знищують росіян, які намагаються тиснути на нашу оборону.