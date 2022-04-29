65-та доба війни: оперативна інформація станом на 18.00

За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю території Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.
На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи з Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення ділянки українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Наголошувалося на проведенні перевірки готовності авіаційної складової чергових сил та засобів системи протиповітряної оборони республіки Білорусь.
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах нашої держави з території Білорусі.
На Сіверському напрямку противник шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України із Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, які були виведені для відновлення боєздатності.
Надалі не виключається здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є можливість обстрілу підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.
На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6 загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ і південний схід від Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.
На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армійської армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджується на веденні розвідки та заподіянні вогневої поразки підрозділам Збройних Сил України.
Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.
На Донецькому та Таврійському напрямах підрозділи супротивника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках.. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна та вживає підготовчих заходів щодо просування на Сєвєродонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ.
На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.
На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь", а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.
Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об'єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку.
На Южнобузькому і Бессарабському напрямах противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного становища. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, удосконалює інженерне обладнання позицій.
В рамках нарощування системи матеріально-технічного забезпечення військ окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту та відновлення техніки.
У придністровському регіоні республіки Молдова Росія продовжує поширювати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема, поширюються повідомлення щодо чергового випадку застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.
На Волинському та Поліському напрямках певні підрозділи з Білорусі продовжують виконувати завдання щодо посилення ділянки українсько-білоруського кордону у Брестській та Гомельській областях. Наголошувалося на проведенні перевірки готовності авіаційної складової чергових сил та засобів системи протиповітряної оборони республіки Білорусь.
Зберігається загроза ракетно-бомбових ударів по об'єктах нашої держави з території Білорусі.
На Сіверському напрямку противник шляхом утримання відповідного комплекту військ намагається не допустити переміщення резервів Збройних Сил України із Сіверського напрямку до Східної операційної зони. У прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей ворог розмістив частину підрозділів, які були виведені для відновлення боєздатності.
Надалі не виключається здійснення противником демонстраційних дій та провокацій у прилеглих до державного кордону України районах. Зокрема, є можливість обстрілу підрозділів Сил оборони та інфраструктури у прикордонних районах.
На Слобожанському напрямку вороже угруповання зі складу 6 загальновійськової армії, берегових військ балтійського та північного флотів основні зусилля зосереджує на утриманні займаних позицій у районі на північ і південний схід від Харкова, намагається здійснити розгортання додаткових артилерійських підрозділів.
На Ізюмському напрямку противник діє силами підрозділів зі складу 1-ї танкової армії, 20-ї армійської армії Західного військового округу, 35-ї загальновійськової армії, 68 армійського корпусу Східного військового округу та повітряно-десантних військ. Основні зусилля ворог зосереджується на веденні розвідки та заподіянні вогневої поразки підрозділам Збройних Сил України.
Для забезпечення додаткового перекидання військ на Ізюмському напрямку окупанти наводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.
На Донецькому та Таврійському напрямах підрозділи супротивника намагаються вести наступ на Лиманському, Сєверодонецькому та Попаснянському напрямках.. Противник продовжує спроби встановити повний контроль над населеними пунктами Рубіжне та Попасна та вживає підготовчих заходів щодо просування на Сєвєродонецьк. Противник продовжує артилерійські обстріли наших військ.
На Курахівському напрямку угруповання окупантів посилено додатковими артилерійськими підрозділами зі складу 1-го армійського корпусу.
На Маріупольському напрямку ворог продовжував завдавати авіаційних ударів по Маріуполі. Основні зусилля зосереджував на блокуванні підрозділів наших військ у районі заводу "Азовсталь", а також здійснював перекидання частини підрозділів з Маріупольського на Курахівський напрямок.
Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів з метою знищення об'єктів цивільної інфраструктури та порушення системи логістичного забезпечення наших військ. З метою уточнення положення підрозділів Сил оборони України ворог проводив повітряну розвідку із застосуванням БПЛА "Орлан-10". Продовжує втрачати цю розвідувальну техніку.
На Южнобузькому і Бессарабському напрямах противник наявним комплектом сил намагається вести бойові дії з метою покращення свого тактичного становища. Продовжує здійснювати перегрупування, нарощує систему вогневого ураження, удосконалює інженерне обладнання позицій.
В рамках нарощування системи матеріально-технічного забезпечення військ окупанти розгорнули збірні пункти пошкоджених машин та пункти ремонту та відновлення техніки.
У придністровському регіоні республіки Молдова Росія продовжує поширювати інформацію через прокремлівські засоби масової інформації щодо загрози населенню регіону з боку України. Зокрема, поширюються повідомлення щодо чергового випадку застосування українських БПЛА над складами боєприпасів.
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