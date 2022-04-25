61-а доба війни: оперативна інформація станом на 18.00

19:32 25 квітня Київ, Україна

Генштаб ЗСУ опублікував оперативну інформацію станом на 18.00: мародерство росіян на Харківщині та Луганщині, вигнання окупантами людей із села Велика Олександрівка та зосередження сил рашистів навколо Херсона, Миколаєва та Кривого Рогу.



▪️ росіяни й надалі наступають у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного шляху з окупованим Кримом.



▪️ росіяни завдають ракетно-бомбових ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури, зокрема, із залученням стратегічних бомбардувальників, кораблів та підводних човнів. Намагаються зруйнувати шляхи постачання військово-технічної допомоги від держав-партнерів. Для цього концентрують удари по залізничних вузлах.



▪️ На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках істотних змін в обстановці не відбулося. Ознак формування супротивником наступальних угруповань не виявлено.



▪️ На Слобожанщині йде часткове блокування Харкова, руйнування його інфраструктури, ураження позицій захисників Харківщини із застосуванням авіації та артилерії.



▪️ На Донецькому та Таврійському напрямах ворог намагався просунутися вглиб території України в районах населених пунктів Коровий Яр та Рубіжне, розвинути наступ у напрямку Запоріжжя. Успіху не мав, зазнав втрат.



▪️ У Маріуполі ворог продовжує знищувати місто, блокуючи місцевих жителів та частину наших захисників у районі заводу "Азовсталь".



▪️ На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує основні зусилля на напрямках Херсон – Миколаїв та Херсон – Кривий Ріг. Проводить перегрупування військ, закріплюється на місцевості, посилює угруповання ствольної та реактивної артилерії, здійснює накопичення боєприпасів та ПММ.



▪️ На тимчасово захопленій території Херсонської області, у селищі міського типу Велика Олександрівка, окупанти оголосили місцевому населенню про необхідність у термін до 28 квітня залишити населений пункт. До жителів, які не виконали наказ, буде застосовано примусову евакуацію.



▪️ На тимчасово захопленій території Запорізької області у місті Енергодар триває проведення фільтраційних заходів.



▪️ На тимчасово захоплених територіях Харківщини та Луганщини окупанти займаються мародерством, крадіжкою та пограбуванням місцевого населення. Особлива увага приділяється вилученню алкогольних напоїв та продуктів харчування.