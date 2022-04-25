61-й день війни в Україні - звернення президента
11:36 25 квітня Київ, Україна
Головне із звернення президента Володимира Зеленського:
- Росія "вітала" Україну з Великоднем повітряною загрозою майже по всій нашій державі. Ракетним ударом по Полтавській області та Кременчуку.
Це просто свідоме знищення життя в Україні.
- Збройні сили України стримують атаки російських військ за ключовими напрямками. У Харківській області – на Ізюмському напрямку, на Донбасі – особливо біля Попасної, у Маріуполі – де продовжується опір захисників міста, у південних районах – де окупанти намагаються перейти у наступ.
- Повітряні тривоги сьогодні вранці знову були майже по всій території країни. Вінницька область, Рівненська, Львівська, Одеська – ракетна загроза. Росія не залишає спроб зламати наш опір.
- Відбулися змістовні переговори з представниками Сполучених Штатів – держсекретарем Ентоні Блінкеном та міністром оборони Ллойдом Остіном.
Узгодили з американською стороною подальші кроки щодо зміцнення Збройних сил України, задоволення всіх пріоритетних потреб нашої армії.
- Ми передали партнерам спеціальний план посилення санкцій проти росії, розроблений міжнародною експертною групою.
- Окремим пунктом переговорів є фінансова підтримка для України. Продовжили обговорення та питання щодо гарантій безпеки для України. Упевнений, що США можуть стати лідером серед майбутніх країн-гарантів безпеки України.
- Посольство Сполучених Штатів знову запрацює у Києві найближчим часом. Також відбудеться призначення нового посла в Україні.
- Провів розмову із президентом Туреччини Ердоганом. Про ситуацію в Маріуполі та необхідність евакуації цивільних та поранених, про необхідність негайного обміну заблокованих українських військових.
Обговорили переговорний процес із росією, оборонні питання. Детально торкнулися і загрози світовому продовольчому ринку, спровокованої росією, яка заблокувала наші Чорноморські порти.
- Якщо росія не шукатиме миру, питання продовольчої безпеки в багатьох країнах перетвориться на питання фізичного виживання мільйонів людей, а значить і стабільності державних систем.
- Привітав президента Франції Макрона із перемогою на виборах. Україна завжди цінуватиме його підтримку, завжди буде вдячна за допомогу Франції.
- Державними нагородами України відзначено 188 військовослужбовців Збройних сил України та п'ятьох працівників Служби безпеки України.
- Звання Герой України присвоєно полковнику Чаюку Денису Валентиновичу – заступнику командира 128 окремої гірничо-штурмової бригади – за особисту мужність та результативність у боях з окупантами, за знищення техніки та живої сили ворога.
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