5-й енергоблок Запорізької АЕС підключили до енергомережі - Енергоатом

17:43 02 вересня Київ, Україна

У п'ятницю, 2 вересня, 5-й енергоблок Запорізької АЕС, який було відключено вчора через ворожий мінометний обстріл, удень підключено до енергомережі, триває набір потужності.



Про це повідомляє Енергоатом.



Зазначається, що на станції працюють два енергоблоки, які виробляють електроенергію для потреб України. Зауважень щодо роботи обладнання та систем безпеки немає.



В Енергоатомі нагадали, що на Запорізькій АЕС продовжують свою роботу представники місії МАГАТЕ.