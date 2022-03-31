5 липня відбудеться зустріч глав МЗС України та Греції

17:35 02 липня Київ, Україна

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас відвідає Україну, де зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою і виступить на форумі Україна 30.

Візит міністра запланований на 5 липня, повідомляє пресслужба МЗС України.



Він проведе зустріч з Дмитром Кулебою, на якій обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.

"Міністри окремо обговорять безпеку в зоні російсько-українського збройного конфлікту, поблизу українських кордонів і в регіоні Чорного моря", - йдеться в повідомленні.

Також Дендіас виступить на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" і здійснить поїздку до Одеси.