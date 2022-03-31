5 липня відбудеться зустріч глав МЗС України та Греції

Глава МЗС Греції Нікос Дендіас відвідає Україну, де зустрінеться зі своїм колегою Дмитром Кулебою і виступить на форумі Україна 30.
Візит міністра запланований на 5 липня, повідомляє пресслужба МЗС України.
Він проведе зустріч з Дмитром Кулебою, на якій обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.
Він проведе зустріч з Дмитром Кулебою, на якій обговорять збільшення обсягів торгівлі та інвестицій, підтримку інтеграції України в ЄС і НАТО, спрощення умов поїздок громадян.
Також Дендіас виступить на форумі "Україна 30. Міжнародна політика" і здійснить поїздку до Одеси.
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