4-5 січня Боррель відвідає Україну

08:00 04 січень Київ, Україна

Як заявив Брюссель, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жосеп Боррель відвідає 4 січня Україну, щоб продемонструвати підтримку Києву перед нарощуванням військової могутності Москви. Під час своєї поїздки Боррель вирушить на «лінію зіткнення» на Донбасі.



Також відомо, що європейський політик зустрінеться з українськими офіційними особами у Києві, його візит до України триватиме з вівторка по четвер. Боррель наполягає на тому, що «будь-яке обговорення європейської безпеки має відбуватися в координації з ЄС та за його участі».



Адміністрація президента Джо Байдена прагнула запевнити європейських союзників у тому, що діятиме узгоджено з ними, відкидаючи припущення про те, що вона може добиватися угоди у стилі холодної війни, яка торкнеться Європи без її участі.



У своєму останньому раунді дзвінків держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв телефоном з міністрами закордонних справ Болгарії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини та окремо зі своїм турецьким колегою.