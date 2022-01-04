4-5 січня Боррель відвідає Україну

Як заявив Брюссель, глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жосеп Боррель відвідає 4 січня Україну, щоб продемонструвати підтримку Києву перед нарощуванням військової могутності Москви. Під час своєї поїздки Боррель вирушить на «лінію зіткнення» на Донбасі.
Також відомо, що європейський політик зустрінеться з українськими офіційними особами у Києві, його візит до України триватиме з вівторка по четвер. Боррель наполягає на тому, що «будь-яке обговорення європейської безпеки має відбуватися в координації з ЄС та за його участі».
Адміністрація президента Джо Байдена прагнула запевнити європейських союзників у тому, що діятиме узгоджено з ними, відкидаючи припущення про те, що вона може добиватися угоди у стилі холодної війни, яка торкнеться Європи без її участі.
Також відомо, що європейський політик зустрінеться з українськими офіційними особами у Києві, його візит до України триватиме з вівторка по четвер. Боррель наполягає на тому, що «будь-яке обговорення європейської безпеки має відбуватися в координації з ЄС та за його участі».
Адміністрація президента Джо Байдена прагнула запевнити європейських союзників у тому, що діятиме узгоджено з ними, відкидаючи припущення про те, що вона може добиватися угоди у стилі холодної війни, яка торкнеться Європи без її участі.
У своєму останньому раунді дзвінків держсекретар Ентоні Блінкен розмовляв телефоном з міністрами закордонних справ Болгарії, Чеської Республіки, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви, Польщі, Румунії та Словаччини та окремо зі своїм турецьким колегою.
Блінкен "підкреслив відданість США продовженню тісних консультацій та координації з усіма нашими трансатлантичними союзниками та партнерами, оскільки ми працюємо над деескалацією через стримування, оборону та діалог", - сказав офіційний представник Держдепартаменту Нед Прайс.
Нагадаємо, Москва наполягає на тому, що військовий альянс НАТО, який очолює США, має виключити надання членства Україні та відвести свої сили від кордону з Росією.
Захід відхилив те, що він називає спробою Москви диктувати майбутнє незалежним союзникам, та погрожував Москві «серйозними наслідками», якщо вона почне нове вторгнення в Україну.
Високопоставлені офіційні особи зі США та Росії мають намір провести у Женеві дводенні переговори, які розпочнуться 9 січня.
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